Как в Алматы будут освещать районы, присоединенные из Алматинской области

Согласно плану, работы будут выполнены до конца 2025 года.

— Мы активно собираем информацию о таких участках от жителей и районных акиматов. К примеру, в Алатауском районе без освещения был целый микрорайон Туркестан, где ни на одной улице не было ни одного фонаря. Наши специалисты проводили обходы, рисовали схемы, подсчитывали количество необходимого материала. В итоге на семи улицах этого микрорайона было установлено 90 светильников вместе с опорами и кронштейнами, — сказал руководитель ГКП «Алматы Кала Жарык» Игорь Мысик.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, масштабная реконструкция освещения проходит и в крупных парках города. Например, в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев установлены 11 больших столбов освещения возле Дома армии, 22 тротуарные опоры, а также архитектурная подсветка здания с использованием 30 прожекторов.

Также проводится замена подземного кабеля в парках «Шугыла», «Желтоксан» и на пересечении улиц Сейфуллина и Шолохова. Начата работа по замене 5 км кабельной линии вдоль реки Малая Алматинка (от улицы Макатаева до улицы Курмангазы). К лету данные работы «Алматы Кала Жарык» обещает завершить.

Напомним, в Алматы модернизируют фонари в зеленых зонах.