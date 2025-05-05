Освещение без теней: в Алматы модернизируют фонари в зелёных зонах

— Алматы очень зеленый город и обилие деревьев — часть городской экосистемы. В городе много насаждений, которые затеняют светильники, мы регулярно вместе с другими предприятиями занимаемся санитарной обрезкой деревьев и устанавливаем новые 4-метровые кронштейны, которые позволяют избежать проблем с освещением. Это новшество, которое мы ввели в этом году, — сказал он.

Высота опор при этом подбирается по международным нормам: от 7 до 12 метров — для дорог и от 3 до 7 — для парков и скверов.

Параллельно внедряется новая система тротуарного освещения. Только в Алмалинском районе установлено более 300 кронштейнов и столько же светильников. Началась установка ночной подсветки пешеходных переходов — это инициатива акима города Ерболата Досаева.

— Кронштейны устанавливаются над проезжей частью, выступают прямо к центру дороги и дают яркий свет. Такие светильники не будут укрыты кронами деревьев, что решит вопросы качества освещения наших дорог. Пока мы поставили такие кронштейны на нескольких улицах в центре Алматы, будем их устанавливать и в других районах города, — отметил Игорь Мысик.

Напомним, в 2024 году в Алматы заменено более 25 тысяч светильников, протянуто свыше 250 километров кабеля, установлено 1800 опор. Более 5 тысяч старых ламп заменены на LED-светильники. Такие фонари ярче, долговечнее и значительно экономичнее. Это часть масштабной работы по восстановлению наружного освещения, за которую с января 2024 года отвечает ГКП «Алматы Кала Жарык» — после расторжения договора с частным консорциумом.

Ранее сообщалось, что в Алматы появится свыше 100 км новых линий освещения.