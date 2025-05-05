Поручение Президента: в Алматы появится свыше 100 км новых линий освещения

В отчете акима города Ерболата Досаева Главе государства за период с 1 по 30 апреля 2025 года говорится, что в целях повышения качества наружного освещения Алматы начато строительство 16 км новых линий на 84 неосвещенных участках. 25 апреля этого года объявлен конкурс на строительство 93,2 км новых линий на 255 неосвещенных участках.

На 7 магистральных улицах города модернизировано 19,6 км линий освещения с установкой 400 новых светильников и заменой 1,1 тыс. существующих светильников с увеличением их мощностей в два раза.

— Для повышения качества регулирования наружного освещения заменено 320 шкафов управления наружным освещением из 1 100, требующих модернизации. В 2025 году планируется обновить 70% таких шкафов. Это позволит значительно улучшить надежность и оперативность регулирования осветительных систем в городе, — сообщается в отчете.

Фото: акимат Алматы

С начала 2025 года декоративно-архитектурное освещение установлено на трех знаковых объектах: 2 здания на площади Республики, Военно-исторический музей ВС РК. В 2024 году такие работы были выполнены на 25 объектах, указывается в отчете.

Отметим, что в ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.

В прошлом году Ерболат Досаев заявил, что доля наружного освещения в Алматы будет доведена до 100% — в 2025 году.

Недавно сообщалось, что уровень освещенности Алматы составляет 85%.