12 Мая 2022 15:59

Две новые станции метро откроют в Алматы в июне

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Запуск двух новых станций метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы» в Алматы планируется в июне. Об этом на встрече с жителями Ауэзовского района сообщил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июне 2022 года мы запустим две станции метрополитена: «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы», расположенных в Ауэзовском районе, что позволит увеличить ежедневный пассажиропоток метро с 50 тыс. до 86 тыс.», - заявил аким.

Технический запуск этих двух станций метро состоялся в декабре прошлого года.

Станция «Сарыарка» расположена в районе парка «Фэмили», станция глубокого заложения, пилонного типа, имеет две входные группы с двумя лифтами для маломобильных групп населения и восемь эскалаторов.

Станция «Бауыржан Момышулы» расположена под проспектом Абая, западнее улицы Момышулы. Станция мелкого заложения, колонного типа. Состоит из двух подземных вестибюлей и шести входных групп. Предусмотрено шесть лифтов и 15 эскалаторов.