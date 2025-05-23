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    14:35, 23 Май 2025 | GMT +5

    Президент поручил Динаре Закиевой проработать дополнительные меры по развитию инклюзивного образования

    Глава государства принял Уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства принял Уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву
    Фото: Акорда

    Президенту Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе по защите прав детей и укреплению системы охраны детства.

    За последние два года принят ряд мер, разработаны программы и законы, направленные на обеспечение безопасности и защиту прав детей, профилактику насилия, суицидов и подростковой преступности. В рамках данной работы Уполномоченным по правам ребенка инициировано 120 поправок в законодательство.

    Как отметила Динара Закиева, в текущем году был проведен мониторинг ситуации в 13 регионах и 73 населенных пунктах, включая анонимные опросы детей в 272 учреждениях и посещение 173 семей. По его итогам выявлено 171 нарушение в реализации норм принятых законов и функционировании системы защиты прав детей.

    Кроме того, изучение ситуации в регионах подтвердило эффективность работы 112 центров поддержки семей, которые выполняют важную роль в профилактике семейно-бытового насилия и нарушений прав детей.

    Ведется работа по созданию управлений по защите прав детей при акиматах областей, а также разрабатывается законопроект, в котором будут закреплены функции и статус региональных органов, ответственных за охрану детства.

    Уполномоченный по правам ребенка рассказала о ходе исполнения поручений Главы государства, реализации принятых законов. В частности, об активизации работы по созданию центров реабилитации и развития детей с особыми потребностями. В настоящее время Фонд «Қазақстан халқына» совместно с партнерами открыл 49 реабилитационных центров, в которых оказываются услуги детям с особыми потребностями.

    В ходе встречи также были рассмотрены вопросы подготовки программы «Дети Казахстана», обеспечения онлайн-безопасности и защиты персональных данных несовершеннолетних.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность консолидации усилий местных исполнительных органов и региональных уполномоченных для укрепления системы гарантий защиты прав детей и формирования комплексной поддержки детей. Кроме того, Глава государства поручил проработать дополнительные меры по развитию инклюзивного образования в школах.

    Теги:
    Акорда Динара Закиева Дети Уполномоченный по правам человека
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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