Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 500 в Страсбуре
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (12-е место в рейтинге WTA) стала победительницей турнира серии WTA 500 в Страсбурге (Франция), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
В финале Рыбакина встретилась с россиянкой Людмилой Самсоновой (19-е место) и победила ее в трех сетах — 6:1, 6:7, 6:1.
Отмечается, что Елена Рыбакина выиграла первый титул в этом году.
Так, с начала сезона лучшим достижением казахстанки были полуфиналы турниров в Абу-Даби (ОАЭ) и Дубае (ОАЭ). Благодаря победе на турнире в Страсбурге Рыбакина заработала 142 610 евро. Также она получит 500 рейтинговых очков.
Следующим турниром для Елены станет «Ролан Гаррос» — в первом круге она встретится с аргентинской теннисисткой Хулией Риерой (204-е место).
Ранее сообщалось, первая ракетка Казахстана взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула.