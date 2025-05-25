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    19:50, 24 Май 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 500 в Страсбуре

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (12-е место в рейтинге WTA) стала победительницей турнира серии WTA 500 в Страсбурге (Франция), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Рыбакина
    Фото: Sports.kz

    В финале Рыбакина встретилась с россиянкой Людмилой Самсоновой (19-е место) и победила ее в трех сетах — 6:1, 6:7, 6:1.

    Отмечается, что Елена Рыбакина выиграла первый титул в этом году.

    Так, с начала сезона лучшим достижением казахстанки были полуфиналы турниров в Абу-Даби (ОАЭ) и Дубае (ОАЭ). Благодаря победе на турнире в Страсбурге Рыбакина заработала 142 610 евро. Также она получит 500 рейтинговых очков.

    Следующим турниром для Елены станет «Ролан Гаррос» — в первом круге она встретится с аргентинской теннисисткой Хулией Риерой (204-е место).

    Ранее сообщалось, первая ракетка Казахстана взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула.

    Теги:
    Спорт Елена Рыбакина Теннис
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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