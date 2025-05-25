Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 500 в Страсбуре

В финале Рыбакина встретилась с россиянкой Людмилой Самсоновой (19-е место) и победила ее в трех сетах — 6:1, 6:7, 6:1.

Отмечается, что Елена Рыбакина выиграла первый титул в этом году.

Так, с начала сезона лучшим достижением казахстанки были полуфиналы турниров в Абу-Даби (ОАЭ) и Дубае (ОАЭ). Благодаря победе на турнире в Страсбурге Рыбакина заработала 142 610 евро. Также она получит 500 рейтинговых очков.

Следующим турниром для Елены станет «Ролан Гаррос» — в первом круге она встретится с аргентинской теннисисткой Хулией Риерой (204-е место).

Ранее сообщалось, первая ракетка Казахстана взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула.