Какой регион Казахстана является лидером по потреблению воды

На актуальные вопросы по водопользованию в стране и как государство решает эту задачу — ответил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Нурлан Алдамжаров.

– Какой регион Казахстана сегодня является лидером по водопотреблению?

– В настоящее время в республике управление водными ресурсами осуществляется по бассейновому принципу. На территории страны определены восемь речных водохозяйственных бассейнов. Это Арало-Сырдарьинский, Балкаш-Алакольский, Ертисский, Есильский, Жайык-Каспийский, Нура-Сарысуский, Тобол-Торгайский и Шу-Таласский. Суммарные ресурсы речных вод складываются из местных (формируются на территории страны) и трансграничных (поступают с территории сопредельных стран). Более 90 % водозабора на нужды отраслей экономики также приходится на поверхностные воды. Согласно ведомственному статистическому отчету, в 2024 году по республике водозабор на нужды экономики составил 25,5 км3. Доля потребления воды сельским хозяйством составляет 60% от общего водозабора. В 2024 году водозабор на нужды сельского хозяйства составил 14,7 км3, из которых 77,6% (11,4 км3) использовалось на нужды регулярного орошения.

Наибольший объем водозабора среди регионов приходится на Туркестанскую область.

– Почему именно Туркестанская область демонстрирует столь высокие показатели водозабора и какую роль в этом играют климат и сельхозспециализация региона?

– Объем водозабора для отраслей экономики Туркестанской области в 2024 году составил 5,37 км3. Доля потребления воды сельским хозяйством составляет 76,7% (4,12 км3) от общего водозабора, из которых 3,69 км3 (89,5%) использовалось на нужды регулярного орошения. Высокое водопотребление в Туркестанской области обусловлено рядом природных, экономических и социально-исторических факторов.

Основные причины следующие:

• Агропромышленная специализация региона. Сельское хозяйство – ключевая отрасль экономики Туркестанской области, особенно орошаемое земледелие. Орошение занимает значительные площади, требующие больших объемов воды;

• Климатические особенности. Туркестанская область характеризуется аридным (засушливым) климатом. Низкое количество осадков (менее 200 мм в год в ряде районов), высокие летние температуры (свыше +40 °C), способствующие испарению влаги из почвы и водоемов;

• Высокая плотность населения и рост водопотребления — область является одной из самых густонаселенных в Казахстане. Рост населения ведет к увеличению коммунально-бытового водопотребления, а также спроса на продукцию сельского хозяйства — что опосредованно усиливает и сельхозводопотребление.

– Каковы различия между понятиями «расход воды» и «потребление воды». Почему важно их разграничивать?

— Между показателями «потребление» и «расход» водных ресурсов существует разница. Расход воды отражает общий объем забора воды из источника, включая потери при транспортировке и распределении. В то время как потребление характеризует фактический объем воды, использованный конечными водопользователями для заявленных целей. Таким образом, расход всегда превышает потребление, поскольку включает в себя утечки, испарение и другие неизбежные потери.

– Какие сельскохозяйственные культуры требуют наибольшего количества воды, и какие из них наиболее активно выращиваются в южных регионах страны?

— Основные сельскохозяйственные культуры Туркестанской области — это технические культуры (хлопчатник — водоемкая культура, выращивается преимущественно в Мактааральском, Жетысайском и Шардаринском районах). Овощи и бахчевые (томаты, огурцы, перец, морковь, капуста, арбузы и дыни — в Келесском и Ордабасинском районах). Зерновые — пшеница, ячмень, кукуруза, рис в Приаральской зоне. Кормовые культуры: люцерна, суданка, кукуруза на силос — широко применяются в животноводстве. Плодово-ягодные, виноград, гранат, инжир — в южных районах с мягким климатом, в Сарыагашском и Казыгуртском районах.

– Насколько внедрение капельного и дождевального орошения реально помогает сократить потери воды. Есть ли статистика по эффективности этих технологий в Казахстане?

— В 2024 году была заложена основа для дальнейшей реализации политики водосбережения и стимулирования фермеров к переходу на водосберегающие технологии. В частности, увеличена доля возмещения затрат фермеров с 50% до 80% на бурение скважин при подведении инфраструктуры, а также на приобретение и установку водосберегающих технологий, введен дифференцированный размер субсидий в зависимости от стоимости тарифа. Реализация этих мер показала положительные результаты. В 2024 году площади, где применяются водосберегающие технологии полива, увеличились до 158 тысяч га. Из них 60 тысяч га орошаются с использованием дождевальных систем, 40 тысяч га — капельным орошением и 58 тысяч га выровнены лазерным планировщиком. В целом площадь, где внедрены такие технологии, доведена до 470 тысяч га, из которых 287,1 тысяч орошаются с использованием дождевальных систем, 124,9 тысяч — капельным орошением и 58 тысяч гектаров выровнены лазерным планировщиком.

К 2030 году планируется расширить площадь орошаемых земель с применением водосберегающих технологий до 1 млн 362 тыс гектаров. Внедрение водосберегающих технологий позволяет существенно снизить потери воды, в частности за счет уменьшения испарения, фильтрации и неэффективного распределения. Эти меры позволяют сэкономить около 20-30 процентов воды и рационально использовать водные ресурсы, что особенно актуально в условиях дефицита водных ресурсов.

– Какие меры принимаются на уровне местных исполнительных органов для оптимизации водопользования, особенно в аграрных регионах?

— Местные исполнительные органы разработали и утвердили модельные планы по водосбережению. Всего выделено пять основных направлений.

Первое — это сельское хозяйство, где активно внедряются современные технологии орошения. Планируется, что ежегодно на площади до 150 тысяч гектаров будут применяться методы, позволяющие экономить воду.

Второе — промышленность. Здесь ставка сделана на увеличение повторного использования воды. Если сейчас этот показатель составляет 17%, то к 2030 году его планируется поднять до 28%.

Третье — сфера ЖКХ, в частности сбор информации о том, сколько в регионе автомоек и какие из них используют системы оборотного водоснабжения.

Четвертое — работа в сфере образования и пропаганды. Специалисты проводят занятия в школах, беседуют с жителями и работниками предприятий, рассказывая, как важно беречь воду и как это можно делать в повседневной жизни.

И пятое — информационная кампания. О важности водосбережения рассказывают через телевидение, интернет, социальные сети и печатные издания. Это могут быть тематические программы, видеоролики, статьи, интервью с экспертами — всё, чтобы донести идею до как можно большего числа людей.

– Привлекаются ли международные партнеры для решения проблем водоснабжения и модернизации инфраструктуры и какие конкретные проекты реализуются с их участием?

— Да, Министерство водных ресурсов и ирригации РК активно сотрудничает с международными партнерами для реализации различных проектов, направленных на повышение эффективности использования водных ресурсов, внедрение современных технологий и укрепление институционального потенциала.

В 2025 году при поддержке международных финансовых организаций проводится модернизация более 6000 км каналов, это 1485 объектов. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 275 каналов общей протяженностью 962 км. Это улучшит водоснабжение около 200 тыс. га земель. Модернизация каналов поможет снизить потери воды при транспортировке на 25% и обеспечит сельское хозяйство дополнительными объемами водных ресурсов. Также до конца года будут сданы в эксплуатацию водохранилища, позволяющие дополнительно накапливать порядка 180 млн кубометров паводковых и талых вод.

В частности, планируется завершить строительство водохранилища «Каракуыс» в Туркестанской области и ограждающей дамбы накопителя «Биопруд» в СКО.

Продолжается реконструкция Ынталинского водохранилища в Жамбылской области, Кировского водохранилища в ЗКО и Капшагайского водохранилища в Туркестанской области. При поддержке Исламского банка развития в этом году начнется строительство четырех новых водохранилищ.

В 6 областях планируется модернизировать 115 каналов протяженностью 3452 км, а также построить сооружение для подпитки Астанинского водохранилища. Также, в текущем году в рамках II заседания Координационного совета партнеров по развитию водного сектора Министерство подписало с испанской компанией Xcalibur Smart Mapping коммюнике по проекту составления карт месторождения подземных вод на западе Казахстана. Документ подтверждает договоренность сторон о проведении всех необходимых исследований для обеспечения рационального использования подземных водных ресурсов страны. Министерство, Исламский банк развития и ПРООН подписали Заявление о намерениях. Документ предусматривает совместное укрепление технического потенциала водной отрасли Казахстана, продвижение цифровизации, улучшение системы прогнозирования паводков и устойчивости к изменению климата, развитие водной политики.

Информационно-аналитический центр водных ресурсов и Евразийский банк развития подписали соглашение о выделении гранта на создание Национальной информационной системы водных ресурсов. Проект будет завершен в 2026 году. Он призван повысить прозрачность и эффективность управления водными ресурсами Казахстана, сократить потери и обеспечить их рациональное распределение.

– Когда планируется внедрение новой методики тарифообразования на воду. Какие параметры будут учитываться при расчетах, и как это повлияет на сельхозпроизводителей?

— Главой государства 15 марта 2025 года подписаны поправки по передаче функций тарифного регулятора по поливной воде от Министерства национальной экономики РК в Министерство водных ресурсов и ирригации РК (в рамках Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «О концессиях»). В целях совершенствования и ведения гибкой тарифной политики, учитывающего рациональное использования воды Министерством водных ресурсов и ирригации РК планируется до конца года разработать проект новой методики формирования тарифов с учетом опыта других стран — Турции, Израиля, Китай и т.д., где будут рассмотрены возможности введения дифференцированных тарифов по видам культур и объемам потребления, а также в зависимости от наличия или отсутствия водосберегающих технологий.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разрабатывается новая методика формирования тарифов, которая будет предусматривать дифференциацию тарифа в зависимости от вида культур, объемов потребления воды и наличия водосберегающих технологий.