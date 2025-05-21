Дженнифер Лопес даст второй концерт в Алматы

Дополнительное выступление состоится 10 августа на Центральном стадионе города.

Сообщается, что билеты на концерт являются невозвратными — это одно из условий, выдвинутых менеджментом международного тура певицы для организации второго шоу.

Ранее звезда в Instagram объявила о старте своего тура Up All night. Напомним, американская актриса и певица Дженнифер Лопес в рамках своего тура выступит в Астане 1 августа на Astana Arena.

По предварителым данным, концерт Джей Ло принесет бюджету 400 млн налогов.