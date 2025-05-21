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    17:36, 21 Май 2025 | GMT +5

    Дженнифер Лопес даст второй концерт в Алматы

    На фоне ажиотажа с продажами билетов на концерт в Астане, организаторы Astana Concert объявили о втором концерте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Джей Ло
    Фото: instagram.com/jlo

    Дополнительное выступление состоится 10 августа на Центральном стадионе города.

    Сообщается, что билеты на концерт являются невозвратными — это одно из условий, выдвинутых менеджментом международного тура певицы для организации второго шоу.

    Ранее звезда в Instagram объявила о старте своего тура Up All night. Напомним, американская актриса и певица Дженнифер Лопес в рамках своего тура выступит в Астане 1 августа на Astana Arena. 

    По предварителым данным, концерт Джей Ло принесет бюджету 400 млн налогов. 

    Теги:
    Музыка Алматы
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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