17:36, 21 Май 2025 | GMT +5
Дженнифер Лопес даст второй концерт в Алматы
На фоне ажиотажа с продажами билетов на концерт в Астане, организаторы Astana Concert объявили о втором концерте, передает корреспондент агентства Kazinform.
Дополнительное выступление состоится 10 августа на Центральном стадионе города.
Сообщается, что билеты на концерт являются невозвратными — это одно из условий, выдвинутых менеджментом международного тура певицы для организации второго шоу.
Ранее звезда в Instagram объявила о старте своего тура Up All night. Напомним, американская актриса и певица Дженнифер Лопес в рамках своего тура выступит в Астане 1 августа на Astana Arena.
По предварителым данным, концерт Джей Ло принесет бюджету 400 млн налогов.