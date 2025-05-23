Судмедэксперт рассказал, от чего умер Шерзат Болат

Во время заседания государственные обвинители огласили результаты судебно-медицинской экспертизы и сообщили, от каких телесных повреждений скончался погибший. Также в суд был приглашен государственный судебно-медицинский эксперт.

Экспертизу проводил Мухит Кошеров — специалист Талгарского отделения Алматинского городского центра судебно-медицинской экспертизы. По его словам, у погибшего было зафиксировано колото-резаное ранение, проникшее в левую грудную полость.

— Ранение проходило между 5-м и 6-м ребрами, проникло в плевральную полость и повредило часть левого легкого. Размер раны — 2 см, глубина — 12 см. Направление ранения — сзади вперед, слева направо и сверху вниз. Кроме того, под правым глазом и на правой руке обнаружены кровоподтеки, а на обеих руках, на левой стороне затылка и на правом колене — ссадины, — сообщил эксперт.

Согласно заключению экспертизы, непосредственной причиной смерти стало проникающее ранение в левую грудную полость. Оно привело к повреждению легкого и скоплению 1 500 мл крови в плевральной полости. Остальные телесные повреждения не стали причиной смерти.

По словам Мухита Кошерова, если бы была своевременно оказана экстренная медицинская помощь и проведена операция, спасти Шерзата Болата было возможно.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

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