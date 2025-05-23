Последний звонок прозвенит сегодня в школах Казахстана
Сегодня, 23 мая, в школах Казахстана завершается учебный год. Во всех учебных учреждениях пройдут торжественные линейки, передает корреспондент агентства Kazinform.
Учебный год, традиционно продолжавшийся 34 недели, заканчивают более 3,9 млн. школьников по всей стране. Из них обучение в начальных классах — 391 тыс., в основной школе — 364 тыс. детей.
Для свыше 217 тыс. одиннадцатиклассников это завершение станет символическим прощанием со школьной скамьей. Среди них претендентов на знак «Алтын белгі», как и в предыдущие годы не более 5%.
В последний учебный день во всех школах страны пройдет Единый классный час под девизом «Білімім — Отаныма».
Кроме того, по решению педагогического совета запланировано проведение торжественного мероприятия, посвященного выпускникам школ - «Мектебім, саған мың алғыс!».
Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 18–20 июня.
Итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с 29 мая по 16 июня.
В Министерстве просвещения напомнили, что в целях обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, сбор денежных средств, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата.
Ранее сообщалось, что в Астане «Алтын белгі» могут получить 444 выпускника.