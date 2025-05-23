Последний звонок прозвенит сегодня в школах Казахстана

Учебный год, традиционно продолжавшийся 34 недели, заканчивают более 3,9 млн. школьников по всей стране. Из них обучение в начальных классах — 391 тыс., в основной школе — 364 тыс. детей.

Для свыше 217 тыс. одиннадцатиклассников это завершение станет символическим прощанием со школьной скамьей. Среди них претендентов на знак «Алтын белгі», как и в предыдущие годы не более 5%.

В последний учебный день во всех школах страны пройдет Единый классный час под девизом «Білімім — Отаныма».

Кроме того, по решению педагогического совета запланировано проведение торжественного мероприятия, посвященного выпускникам школ - «Мектебім, саған мың алғыс!».

Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 18–20 июня.

Итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с 29 мая по 16 июня.

В Министерстве просвещения напомнили, что в целях обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, сбор денежных средств, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата.

Ранее сообщалось, что в Астане «Алтын белгі» могут получить 444 выпускника.