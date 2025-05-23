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    08:00, 23 Май 2025 | GMT +5

    Последний звонок прозвенит сегодня в школах Казахстана

    Сегодня, 23 мая, в школах Казахстана завершается учебный год. Во всех учебных учреждениях пройдут торжественные линейки, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Учебный год, традиционно продолжавшийся 34 недели, заканчивают более 3,9 млн. школьников по всей стране. Из них обучение в начальных классах — 391 тыс., в основной школе — 364 тыс. детей.

    Для свыше 217 тыс. одиннадцатиклассников это завершение станет символическим прощанием со школьной скамьей. Среди них претендентов на знак «Алтын белгі», как и в предыдущие годы не более 5%.

    В последний учебный день во всех школах страны пройдет Единый классный час под девизом «Білімім — Отаныма».

    Кроме того, по решению педагогического совета запланировано проведение торжественного мероприятия, посвященного выпускникам школ - «Мектебім, саған мың алғыс!».

    Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 18–20 июня.

    Итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с 29 мая по 16 июня.

    В Министерстве просвещения напомнили, что в целях обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, сбор денежных средств, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата.

    Ранее сообщалось, что в Астане «Алтын белгі» могут получить 444 выпускника.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование школа
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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