Аида Балаева рассказала, какие мероприятия пройдут в Казахстане

Как отметила министр культуры и информации, на сегодняшний день в Казахстане функционируют 7 600 организаций культуры, где работают свыше 58 тысяч специалистов. В их числе: 3 890 библиотек, 57 театров, 231 архив, 275 музеев, 2 994 культурно-досуговых центра, 113 кинотеатров, 36 концертных организаций и 4 цирка.В сфере культуры Казахстана проводится масштабная работа, направленная на продвижение духовного и культурно-исторического наследия страны на международной арене.

Одной из ключевых инициатив стал запуск информационной платформы Qazaq Culture, доступной на восьми языках, включая шесть официальных языков ООН, а также казахский и турецкий. Платформа представляет мировому сообществу богатство и самобытность нашей культуры.

В целях развития культурных учреждений в 2024 году девяти республиканским организациям был присвоен статус «Национальный». Это позволило увеличить заработную плату их сотрудников в 1,75 раза.

Казахстан продолжил активное участие в престижных международных выставках и культурных проектах.В частности, на 60-й Венецианской биеннале впервые был представлен казахстанский павильон с работами отечественных художников. В музее Гиме (Франция) состоялась масштабная выставка «Казахстан: шедевры Великой степи», охватывающая исторический период от саков до Казахского ханства.В китайском городе Тяньцзинь прошла выставка «Алтын адам және Ұлы дала», а в Национальном музее РК была экспонирована картина Леонардо да Винчи «Прекрасная принцесса».

Министерство внесло свой вклад в укрепление международных культурных связей. В 2024 году прошли Дни культуры Казахстана в Таджикистане и Туркменистане, а также Дни культуры Туркменистана, Азербайджана, Армении и Республики Саха в Казахстане. В Ашхабаде были установлены памятники Курмангазы и Абаю, в Душанбе и Казани — статуи Абая.Проведено 16 крупных имиджевых и юбилейных концертов, в том числе, в рамках V Всемирных игр кочевников, двухдневный концерт Димаша Кудайбергена.

Значительный вклад в укрепление имиджа страны вносят наши молодые таланты: 255 казахстанских артистов стали победителями на международных конкурсах в 17 странах.

При филармонии имени Жамбыла на базе «Казахконцерта» создан Государственный квинтет классических гитаристов и ансамбль «Бірлік».На саммите Шанхайской организации сотрудничества главы государств Китая и Казахстана выступили с инициативой создания культурных центров, подписав соответствующее межправительственное соглашение. Ведется работа по открытию казахстанского культурного центра в Китае.

2025 год насыщен с идеологической и исторической точки зрения.В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запланировано более 2000 мероприятий по всей стране.В память о Великой Победе разработана онлайн-платформа «Батырларға тағзым», где собрана уникальная база данных: наградные листы, фотографии, воспоминания фронтовиков, письма с фронта и другие документы, изданы 6 книг, фотоальбомы, завершается работа над художественным фильмом «Алия», 80 видеороликами, 17 документальными фильмами и сериалами.

Продолжается работа по внедрению ИС «Е-архив», которая обеспечивает автоматизацию основных архивных процессов и обеспечивает удаленный доступ граждан к ретроспективной архивной информации. В рамках системы на сегодняшний день оцифрованы 10 % от общего количества документов Национального архивного фонда, что составляет 2 млн 654 тыс. 404 единицы хранения – это уникальные документы, отражающие историческое развитие нашей страны, судьбы людей и ключевые события.

Казахстанская национальная электронная библиотека (КазНЭБ) активно реализует проекты по оцифровке и сохранению национального культурного наследия, обеспечивая доступ к 80 465 электронным копиям документов. Языковой диапазон загруженных документов охватывает 64 языка. За апрель месяц 2025 года количество просмотров контента составило – 595 549, скачивание разрешенных авторами книг – 322 861. Посещаемость КазНЭБ составила 146 909. Число пользователей КазНЭБ - 70721 из 77 стран мира.Предусмотрено проведение мероприятий, посвященных 30-летию Конституции, 180-летию Абая, 190-летию Шокана Уалиханова, 140-летию Миржакипа Дулатова и 100-летию Нургисы Тлендиева.

В Туркестане прошел международный научный симпозиум по изучению и продвижению наследия Ходжи Ахмеда Ясауи с участием более 100 казахстанских и зарубежных ученых из 15 стран мира.В Национальном музее РК ко Дню работников культуры проводится III Международный музейный конгресс, планируется запуск портала «Виртуальная сеть музеев Казахстана», включающего 3D-модели уникальных культурных объектов.

Также планируется проведение Дней культуры и выставок в провинции Шаньдун (Китай), Узбекистане, Франции, Армении, Катаре и Вьетнаме.

В Казахстане проходят выставки российских и французских художников. В повестке дня — гастроли государственных учреждений культуры и проведение международных фестивалей. В театрах будет поставлено более 300 новых спектаклей отечественных и зарубежных драматургов.

Кинематографическая отрасль также демонстрирует активное развитие. Внесены поправки в закон «О кинематографии», направленные на поддержку «Казахфильма». Для повышения прозрачности финансирования были пересмотрены подходы к отбору проектов, с приоритетом на идеологически значимые темы. В 2024 году при государственной поддержке снято 16 национальных фильмов, 7 из которых получили 34 международные награды. Доля отечественных фильмов в прокате достигла 22,97%, а фильмов на казахском языке — 19,76%.

В тюркских странах прошли Дни казахстанского кино, в рамках которых были показаны фильмы «Қазақ хандығы», «Дос-Мұқасан», «Набат операциясы», «Паралимпиец».На XVII Международном кинофестивале «Евразия» в Алматы было представлено 50 фильмов из 11 стран.Ведется разработка системы «E-Кино» для сбора данных о кинопрокате. В 2025 году поступило 357 заявок на производство анимационных, документальных и художественных фильмов, проводится экспертная оценка.

Особое внимание уделяется сохранению и продвижению историко-культурного наследия. Внесены изменения в закон «О культуре», предусматривающие механизмы бюджетного субсидирования международных выставок и выдачи разрешений на использование объектов наследия.На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 25 тысяч объектов историко-культурного наследия, 265 имеют статус объектов республиканского значения, еще 12 тысяч включены в реестр памятников истории и культуры местного значения. Ведется активная работа по включению объектов и элементов национальной культуры в списки всемирного наследия.

В 2024 году традиция «Беташар» была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Также подготовлены и внесены в ЮНЕСКО номинационные досье по проектам «Шелковый путь: коридор Фергана – Сырдарья» и «Подземные мечети Мангистау». Для координации работы в этом направлении создана специальная межведомственная рабочая группа, а также разработан Комплексный план по сохранению и продвижению культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО на ближайшие три года.

Наряду с этим прорабатывается возможность реализации инициативы по созданию единой цифровой платформы историко-культурного наследия стран Центральной Азии.

Также активизирована работа по укреплению научно-исследовательского потенциала наших ведущих казахстанских музеев. В этих целях на базе Национального музея в Астане планируется открытие Центра реставрации и подготовки профессиональных реставраторов с привлечением ведущих итальянских специалистов.