Трагедия в аэропорту Шарм-эш-Шейха: подробности смертельного инцидента

Что произошло и при каких обстоятельствах?

В день происшествия в зале вылета № 2 Международного аэропорта Шарм-эш-Шейха внезапно обрушилась рекламная конструкция, принадлежащая рекламному агентству Al-Ahram Advertising Agency. В результате падения конструкции были травмированы три пассажирки — гражданки Республики Казахстан, ожидавшие посадки на рейс DV 2570 авиакомпании SCAT Airlines в Астану. На место немедленно прибыли аварийные службы, оказавшие срочную медицинскую помощь пострадавшим.

Какая помощь оказана пострадавшим и семье погибшей?

Всем пострадавшим была оперативно оказана экстренная медицинская помощь. К сожалению, одна из женщин скончалась в Международной больнице Шарм-эш-Шейха от полученных травм. Две другие пассажирки были госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

Для одной из пострадавших и её дочери организовано проживание в отеле и предоставлена полная логистическая поддержка. Сын погибшей также обеспечен жильем. Ведется тесная координация с Посольством Казахстана для предоставления всех необходимых консульских, правовых и гуманитарных мер в максимально уважительной и эффективной форме.

Проводится ли расследование и кто понесёт ответственность?

Информация о происшествии незамедлительно была передана в органы прокуратуры. Начато официальное уголовное расследование. Администрация аэропорта и представители рекламного агентства активно сотрудничают со следствием для обеспечения всестороннего и прозрачного расследования. Ответственные лица будут установлены, а меры ответственности применены в соответствии с законодательством.

В ведомстве также отметили, поскольку следственные мероприятия продолжаются, любые материалы с камер видеонаблюдения или официальные визуальные документы могут быть обнародованы исключительно по решению следственных органов. В случае получения разрешения, материалы будут переданы в СМИ в соответствии с установленными юридическими процедурами и при согласовании со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, что вчера в аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит.