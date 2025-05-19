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    18:22, 18 Май 2025 | GMT +5

    Трагедия в аэропорту Шарм-эш-Шейха: подробности смертельного инцидента

    Министерство гражданской авиации Египта на запрос корреспондента агентства Kazinform предоставило официальные разъяснения относительно инцидента, произошедшего в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха.

    аэропорт
    Фото: wikipedia

    Что произошло и при каких обстоятельствах?

    В день происшествия в зале вылета № 2 Международного аэропорта Шарм-эш-Шейха внезапно обрушилась рекламная конструкция, принадлежащая рекламному агентству Al-Ahram Advertising Agency. В результате падения конструкции были травмированы три пассажирки — гражданки Республики Казахстан, ожидавшие посадки на рейс DV 2570 авиакомпании SCAT Airlines в Астану. На место немедленно прибыли аварийные службы, оказавшие срочную медицинскую помощь пострадавшим.

    Какая помощь оказана пострадавшим и семье погибшей?

    Всем пострадавшим была оперативно оказана экстренная медицинская помощь. К сожалению, одна из женщин скончалась в Международной больнице Шарм-эш-Шейха от полученных травм. Две другие пассажирки были госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

    Для одной из пострадавших и её дочери организовано проживание в отеле и предоставлена полная логистическая поддержка. Сын погибшей также обеспечен жильем. Ведется тесная координация с Посольством Казахстана для предоставления всех необходимых консульских, правовых и гуманитарных мер в максимально уважительной и эффективной форме.

    Проводится ли расследование и кто понесёт ответственность?

    Информация о происшествии незамедлительно была передана в органы прокуратуры. Начато официальное уголовное расследование. Администрация аэропорта и представители рекламного агентства активно сотрудничают со следствием для обеспечения всестороннего и прозрачного расследования. Ответственные лица будут установлены, а меры ответственности применены в соответствии с законодательством.

    В ведомстве также отметили, поскольку следственные мероприятия продолжаются, любые материалы с камер видеонаблюдения или официальные визуальные документы могут быть обнародованы исключительно по решению следственных органов. В случае получения разрешения, материалы будут переданы в СМИ в соответствии с установленными юридическими процедурами и при согласовании со всеми заинтересованными сторонами.

    Напомним, что вчера в аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит.

    Теги:
    Туризм Аэропорт Происшествия Египет
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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