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    13:08, 18 Май 2025 | GMT +5

    Рекламный щит упал на трех казахстанок в аэропорту Шарм-эш-Шейха

    Рекламный щит упал на трех женщин в аэропорту Шарм-эш-Шейха во время посадки на рейс DV5270 до Астаны, передает агентство Kazinform. 

    аэропорт
    Фото: pixabay

    В пресс-службе МИД РК сообщили, что вчера в аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы.

    — С родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Пострадавшим двум женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает. Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию, — поделились в ведомстве.

    Сейчас на месте происшествия ведутся следственные мероприятия. Посольство РК также взяло на особый контроль данный инцидент.

    Теги:
    Туризм Аэропорт Происшествия Египет
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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