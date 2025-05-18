Рекламный щит упал на трех казахстанок в аэропорту Шарм-эш-Шейха

В пресс-службе МИД РК сообщили, что вчера в аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы.

— С родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Пострадавшим двум женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает. Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию, — поделились в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия ведутся следственные мероприятия. Посольство РК также взяло на особый контроль данный инцидент.