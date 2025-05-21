Выброс хлора в Усть-Каменогорске: жители все еще жалуются на воздух

Местные жители сообщают о химическом запахе, приступах кашля и затруднённом дыхании. Видимость, по словам очевидцев, в некоторые часы сегодня ночью и рано утром не превышала 20 метров.

— Проснулся от удушья, на улице — смог, в квартире дышать невозможно. Позвонил в экстренные службы — ответили, что всё в порядке. Но как это может быть нормой? — написал один из горожан в соцсетях.

Пользователи публиковали видео, на которых зафиксирован плотный туман, визуально похожий на дым.

Напомним, ситуация обострилась после инцидента на территории АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (УК ТМК), где 19 мая около 16:00 проводилась внеплановая чистка системы конденсации хлорирующей установки № 3.

В процессе, как сообщили в Региональной службе коммуникаций, произошло осыпание внутреннего покрытия, что привело к временному перекрытию газохода.

По данным департамента экологии по ВКО, был зафиксирован разовый выброс хлора с превышением предельно допустимой концентрации на границе санитарно-защитной зоны.

При этом три независимые лаборатории — сам департамент, предприятие и филиал Национального центра экспертизы — не выявили превышений ПДК по другим веществам.

Выброс пришёлся на период неблагоприятных метеоусловий, что осложнило рассеивание загрязняющих веществ. На фоне жалоб население потребовало разъяснений.

Накануне аким ВКО Нурымбет Сактаганов досрочно вернулся из командировки в Китай и лично посетил промышленную площадку. В тот же день на УК ТМК начали проверку представители департаментов промышленной безопасности и экологии, а также прокуратуры.

— Произошедшая ситуация показывает необходимость чёткого алгоритма действий для всех предприятий в случае инцидентов. Во главе угла должны стоять безопасность людей и прозрачность коммуникации. Мы не должны допускать паники и фейков, — заявил глава региона в ходе заседания областного оперативного штаба.

По его поручению выработан комплекс мер, включая усиленный мониторинг атмосферного воздуха и подготовку предприятий к экстренным ситуациям. Руководство области взяло ход расследования под личный контроль.

На фоне инцидента школы микрорайона Согра были переведены на дистанционное обучение с 20 мая. Как уточнили в управлении образования, мера продлена и на 21 мая.

— В морозы ребёнка могли оставить в школе. А сегодня сына попросили вернуться домой, хотя он уже пришёл, — рассказала местная жительница.

Специалисты продолжают наблюдение за ситуацией. О результатах дополнительных лабораторных анализов департамент экологии пообещал сообщить дополнительно.