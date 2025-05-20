РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:14, 20 Май 2025 | GMT +5

    В Усть-Каменогорске назвали причину превышения хлора в воздухе

    Ситуация вокруг выброса на территории АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (УК ТМК) остаётся под контролем, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В Усть-Каменогорске назвали причину превышения хлора в воздухе, школьники микрорайона учатся онлайн
    Фото: РСК

    Утром 20 мая на объект вновь выехали оперативные бригады. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, в регионе сохраняются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) II степени: отсутствие ветра и пониженное рассеивание примесей в воздухе.

    — Несмотря на НМУ, повторные замеры атмосферного воздуха не выявили превышений предельно допустимых концентраций. Ведутся плановые работы на установке. Ученики школ микрорайона Согра временно переведены на дистанционное обучение — в качестве меры предосторожности, — уточнили в Региональной службе коммуникаций.

    На самом предприятии сообщили причину появления жёлтого облака дыма.

    — Днём 19 мая на УК ТМК проводилась внеплановая чистка системы конденсации хлорирующей установки № 3. Во время работ произошло осыпание гарнисажа, в результате чего временно перекрылся газоход, — рассказали представители комбината.

    Визуальные выбросы, попавшие в объектив камер очевидцев, стали поводом для оперативной проверки.

    Независимые замеры организовал департамент экологии по ВКО.

    — Контрольные точки охватили ключевые направления распространения воздуха. Исследования шли до 23:00 и показали отсутствие превышений по всем 18 проверяемым веществам, — отметили в ведомстве.

    По данным испытательной лаборатории самого титано-магниевого комбината, концентрация хлора на границе санитарно-защитной зоны оставалась в пределах нормы.

    Тем не менее, власти отреагировали незамедлительно, создан областной штаб.

    Отдельный мониторинг провёл филиал Национального центра экспертизы. 144 пробы были отобраны в восьми локациях, включая посёлок Новая Согра, автодорогу на Бобровку, санитарные зоны по улицам Охотская и Озотская, станцию Коршунова и золоотвал Согринской ТЭЦ.

    — Анализ проводился на хлор, хлористый водород, формальдегид, диоксид серы, свинец, аммиак и другие опасные соединения. По официальным данным 19 мая на 21:44 — превышений не зафиксировано, — пояснили специалисты центра.

    За эти сутки жалоб от населения и обращений за медицинской помощью не поступало. Управление здравоохранения ВКО ранее распространило памятку с рекомендациями, как действовать при возможном химическом воздействии. Все городские больницы и поликлиники работают в штатном режиме.

    Проверка предприятия проводится в рамках планового надзора и со стороны управления промышленной безопасности.

    — В день инцидента с 10:00 до 16:00 наши сотрудники находились на объекте, признаки загазованности в этот период зафиксированы не были. Информация о выбросе будет рассмотрена в рамках текущей проверки, — заверили в управлении.

    Для оценки ситуации и координации действий в Усть-Каменогорске прошло заседание областного штаба. Руководству области доложили представители всех ответственных структур. Принято решение о продолжении мониторинга, запланированы дополнительные лабораторные исследования в населённых пунктах, прилегающих к предприятию.

    Властями подчёркивается: распространение непроверенной информации может вызвать панику. Граждан просят ориентироваться только на официальные данные и соблюдать меры предосторожности.

    Теги:
    ВКО Загрязнение воздуха Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Экология Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают