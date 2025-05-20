В Усть-Каменогорске назвали причину превышения хлора в воздухе

Утром 20 мая на объект вновь выехали оперативные бригады. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, в регионе сохраняются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) II степени: отсутствие ветра и пониженное рассеивание примесей в воздухе.

— Несмотря на НМУ, повторные замеры атмосферного воздуха не выявили превышений предельно допустимых концентраций. Ведутся плановые работы на установке. Ученики школ микрорайона Согра временно переведены на дистанционное обучение — в качестве меры предосторожности, — уточнили в Региональной службе коммуникаций.

На самом предприятии сообщили причину появления жёлтого облака дыма.

— Днём 19 мая на УК ТМК проводилась внеплановая чистка системы конденсации хлорирующей установки № 3. Во время работ произошло осыпание гарнисажа, в результате чего временно перекрылся газоход, — рассказали представители комбината.

Визуальные выбросы, попавшие в объектив камер очевидцев, стали поводом для оперативной проверки.

Независимые замеры организовал департамент экологии по ВКО.

— Контрольные точки охватили ключевые направления распространения воздуха. Исследования шли до 23:00 и показали отсутствие превышений по всем 18 проверяемым веществам, — отметили в ведомстве.

По данным испытательной лаборатории самого титано-магниевого комбината, концентрация хлора на границе санитарно-защитной зоны оставалась в пределах нормы.

Тем не менее, власти отреагировали незамедлительно, создан областной штаб.

Отдельный мониторинг провёл филиал Национального центра экспертизы. 144 пробы были отобраны в восьми локациях, включая посёлок Новая Согра, автодорогу на Бобровку, санитарные зоны по улицам Охотская и Озотская, станцию Коршунова и золоотвал Согринской ТЭЦ.

— Анализ проводился на хлор, хлористый водород, формальдегид, диоксид серы, свинец, аммиак и другие опасные соединения. По официальным данным 19 мая на 21:44 — превышений не зафиксировано, — пояснили специалисты центра.

За эти сутки жалоб от населения и обращений за медицинской помощью не поступало. Управление здравоохранения ВКО ранее распространило памятку с рекомендациями, как действовать при возможном химическом воздействии. Все городские больницы и поликлиники работают в штатном режиме.

Проверка предприятия проводится в рамках планового надзора и со стороны управления промышленной безопасности.

— В день инцидента с 10:00 до 16:00 наши сотрудники находились на объекте, признаки загазованности в этот период зафиксированы не были. Информация о выбросе будет рассмотрена в рамках текущей проверки, — заверили в управлении.

Для оценки ситуации и координации действий в Усть-Каменогорске прошло заседание областного штаба. Руководству области доложили представители всех ответственных структур. Принято решение о продолжении мониторинга, запланированы дополнительные лабораторные исследования в населённых пунктах, прилегающих к предприятию.

Властями подчёркивается: распространение непроверенной информации может вызвать панику. Граждан просят ориентироваться только на официальные данные и соблюдать меры предосторожности.