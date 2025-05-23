Дело Шерзата: дядя подростка отрицал, что стрелял из ружья

Очередное заседание началось с изучения видеозаписи очной ставки между покойным Нурганатом Гаипбаевым, дядей Шерзата Болата, и подсудимым Нуркияслом Илясовым.

На видео Нуркияс Илясов заявил, что в день происшествия отобрал ружье у Нурганата Гаипбаева, при этом ножа у него самого не было. В ответ Гаипбаев категорически отрицал, что стрелял.

— Будь мужчиной, признайся, ты ведь стрелял, — сказал Илясов.

— Я не стрелял, — ответил Гаипбаев.

В ходе очной ставки подсудимый Нуркияс Илясов заявил, что ударил дядю Шерзата ружьем и затем забрал оружие с места происшествия. При это он утверждает, что ножа при нем не было.

Кроме того, мать Шерзата Болата — Гульбара Бишимбиева — во время очной ставки отметила, что один из подсудимых, Абзал, угрожал ей словами: «Заткнись, тебя тоже убьем», и добавила, что у всех участников конфликта в ту ночь в руках были ножи.

Однако подсудимый Нуркияс Илясов не согласился с этими обвинениями, заявив, что не видел мать погибшего на месте происшествия, и отказался от дальнейшей очной ставки.

Судебное разбирательство по делу продолжается.

Ранее подсудимые в ходе допроса заявили, что в ночь с 3 на 4 октября 2024 года из ружья стрелял Нурганат Гаипбаев.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурганат Гаипбаев, читайте по ссылке.

Подробности происшествия, читайте тут.