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    12:52, 23 Май 2025 | GMT +5

    Дело Шерзата: дядя подростка отрицал, что стрелял из ружья

    В Талдыкоргане продолжается судебный процесс по делу об убийстве Шерзата Болата, передает корреспондент агентства Kazinform.  

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    Фото: кадр из видео

    Очередное заседание началось с изучения видеозаписи очной ставки между покойным Нурганатом Гаипбаевым, дядей Шерзата Болата, и подсудимым Нуркияслом Илясовым.

    На видео Нуркияс Илясов заявил, что в день происшествия отобрал ружье у Нурганата Гаипбаева, при этом ножа у него самого не было. В ответ Гаипбаев категорически отрицал, что стрелял.

    — Будь мужчиной, признайся, ты ведь стрелял, — сказал Илясов.
    — Я не стрелял, — ответил Гаипбаев.

    В ходе очной ставки подсудимый Нуркияс Илясов заявил, что ударил дядю Шерзата ружьем и затем забрал оружие с места происшествия. При это он утверждает, что ножа при нем не было.

    Кроме того, мать Шерзата Болата — Гульбара Бишимбиева — во время очной ставки отметила, что один из подсудимых, Абзал, угрожал ей словами: «Заткнись, тебя тоже убьем», и добавила, что у всех участников конфликта в ту ночь в руках были ножи.

    Однако подсудимый Нуркияс Илясов не согласился с этими обвинениями, заявив, что не видел мать погибшего на месте происшествия, и отказался от дальнейшей очной ставки.

    Судебное разбирательство по делу продолжается.

    Ранее подсудимые в ходе допроса заявили, что в ночь с 3 на 4 октября 2024 года из ружья стрелял Нурганат Гаипбаев.

    Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке

    Подсудимые ранее не признали вину

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения. 

    Какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурганат Гаипбаев, читайте по ссылке. 

    Подробности происшествия, читайте тут.

    Теги:
    Дело Шерзата Болата Суды Талдыкорган
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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