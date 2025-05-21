Astana Hub объединят с парком инновационных технологий

Законопроект разработан с целью улучшения условий для инновационной деятельности через создание единого инновационного кластера и расширение поддержки для его участников.

Законопроектом предусматривается:

объединение Кластерного фонда «Парк инновационных технологий» и Международного технопарка «Астана Хаб» и формирование единого правового поля для его участников;

обеспечение конкурсного отбора и оценки эффективности при софинансировании венчурных фондов;

увеличение прозрачности процедур предоставления мер государственной поддержки инновационной деятельности посредством информационной системы «Единое окно Национальной инновационной системы».

Также, как отметил депутат Айтуар Кошмамбетов, приняты поправки в целях соблюдения норм действующего законодательства, уточнения редакции и соблюдения требований юридической техники.