Astana Hub объединят с парком инновационных технологий
Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении закон по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности, передает корреспондент агентства Kazinform.
Законопроект разработан с целью улучшения условий для инновационной деятельности через создание единого инновационного кластера и расширение поддержки для его участников.
Законопроектом предусматривается:
- объединение Кластерного фонда «Парк инновационных технологий» и Международного технопарка «Астана Хаб» и формирование единого правового поля для его участников;
- обеспечение конкурсного отбора и оценки эффективности при софинансировании венчурных фондов;
- увеличение прозрачности процедур предоставления мер государственной поддержки инновационной деятельности посредством информационной системы «Единое окно Национальной инновационной системы».
Также, как отметил депутат Айтуар Кошмамбетов, приняты поправки в целях соблюдения норм действующего законодательства, уточнения редакции и соблюдения требований юридической техники.
- Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 10 законодательных актов (2 кодекса и 8 законов). Законопроект был обсужден на 8 заседаниях рабочей группы, двух расширенных заседаниях Комитета (внесено 61 поправок). Итоговая сравнительная таблица состоит из 43 позиций, непринятых позиций нет. Всеми комитетами Мажилиса Парламента даны положительные заключения по законопроекту, - озвучил он.