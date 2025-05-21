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    11:32, 21 Май 2025 | GMT +5

    Astana Hub объединят с парком инновационных технологий

    Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении закон по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    «Astana Hub»
    Фото: alfa.kz

    Законопроект разработан с целью улучшения условий для инновационной деятельности через создание единого инновационного кластера и расширение поддержки для его участников. 

    Законопроектом предусматривается:

    • объединение Кластерного фонда «Парк инновационных технологий» и Международного технопарка «Астана Хаб» и формирование единого правового поля для его участников;
    • обеспечение конкурсного отбора и оценки эффективности при софинансировании венчурных фондов;
    • увеличение прозрачности процедур предоставления мер государственной поддержки инновационной деятельности посредством информационной системы «Единое окно Национальной инновационной системы».

    Также, как отметил депутат Айтуар Кошмамбетов, приняты поправки в целях соблюдения норм действующего законодательства, уточнения редакции и соблюдения требований юридической техники.

    - Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 10 законодательных актов (2 кодекса и 8 законов). Законопроект был обсужден на 8 заседаниях рабочей группы, двух расширенных заседаниях Комитета (внесено 61 поправок). Итоговая сравнительная таблица состоит из 43 позиций, непринятых позиций нет. Всеми комитетами Мажилиса Парламента даны положительные заключения по законопроекту, - озвучил он. 

    Теги:
    Законопроекты Мажилис
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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