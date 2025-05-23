Казахстанский IT-проект вошел в топ-5 лучших мировых инициатив по версии WSIS Prizes 2025

Конкурс ежегодно проводится Международным союзом электросвязи (ITU) при поддержке ООН.

В этом году на участие в конкурсе было подано 973 проекта со всего мира. По итогам первого этапа отбора было отобрано 360 проектов в 18 номинациях по 20 в каждой. На финишной прямой — по 5 проектов в каждой номинации.

Вместе с Казахстаном в пятёрку финалистов в своей номинации вошли инициативы из Узбекистана, Руанды, Мексики и Объединённых Арабских Эмиратов.

Проект САК, разработанный Инженерно-техническим центром Управления делами Президента, представляет собой инновационную цифровую платформу, предназначенную для анализа, мониторинга и оперативного управления данными в государственном секторе. Система функционирует в режиме реального времени, обеспечивая сбор, визуализацию и обработку информации, позволяя принимать стратегические решения и осуществлять контроль за ключевыми показателями деятельности государственных органов.

Платформа охватывает более 500 индикаторов по различным направлениям социально-экономического развития в масштабе всей страны, включая 20 регионов. Сегодня САК внедрен и успешно реализуется в Администрации Президента и Управлении делами Президента Республики Казахстан.

Финальный отбор победителей будет осуществлён экспертным жюри ITU. Окончательные результаты будут объявлены 8 июля 2025 года в Женеве (Швейцария) в рамках WSIS+20 High-Level Event, приуроченного к 20-летию Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.

WSIS Prizes — это международная премия, учреждённая Международным союзом электросвязи (ITU) в рамках Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (WSIS). Её цель — выявление и продвижение лучших мировых практик, использующих информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).