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    18:11, 22 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанский IT-проект вошел в топ-5 лучших мировых инициатив по версии WSIS Prizes 2025

    Цифровой проект из Казахстана «Ситуационно-аналитический комплекс» (САК) — вошёл в пятерку финалистов международного конкурса WSIS Prizes 2025 в номинации «Роль правительств и всех заинтересованных сторон в продвижении ИКТ для развития», передает агентство Kazinform.

    программист
    Фото: pixabay.com

    Конкурс ежегодно проводится Международным союзом электросвязи (ITU) при поддержке ООН.

    В этом году на участие в конкурсе было подано 973 проекта со всего мира. По итогам первого этапа отбора было отобрано 360 проектов в 18 номинациях по 20 в каждой. На финишной прямой — по 5 проектов в каждой номинации.

    Вместе с Казахстаном в пятёрку финалистов в своей номинации вошли инициативы из Узбекистана, Руанды, Мексики и Объединённых Арабских Эмиратов.

    Проект САК, разработанный Инженерно-техническим центром Управления делами Президента, представляет собой инновационную цифровую платформу, предназначенную для анализа, мониторинга и оперативного управления данными в государственном секторе. Система функционирует в режиме реального времени, обеспечивая сбор, визуализацию и обработку информации, позволяя принимать стратегические решения и осуществлять контроль за ключевыми показателями деятельности государственных органов.

    Платформа охватывает более 500 индикаторов по различным направлениям социально-экономического развития в масштабе всей страны, включая 20 регионов. Сегодня САК внедрен и успешно реализуется в Администрации Президента и Управлении делами Президента Республики Казахстан.

    Финальный отбор победителей будет осуществлён экспертным жюри ITU. Окончательные результаты будут объявлены 8 июля 2025 года в Женеве (Швейцария) в рамках WSIS+20 High-Level Event, приуроченного к 20-летию Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.

    WSIS Prizes — это международная премия, учреждённая Международным союзом электросвязи (ITU) в рамках Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (WSIS). Её цель — выявление и продвижение лучших мировых практик, использующих информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

     

    Теги:
    Казахстан Связь, ТВ, IT Развитие IT технологий в Казахстане
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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