Ученица сельской школы в Туркестанской области получила приглашения от 36 ведущих университетов мира

Выпускница средней школы №7 имени Толе би получила приглашения на обучение сразу от 36 престижных университетов мира, включая вузы США, Канады, Турции, Малайзии и ОАЭ по специальности «Международные отношения».

Цель поступить в зарубежный вуз Акжунис поставила перед собой еще два года назад. За это время она прошла путь активного саморазвития, готовилась, изучала культуру и систему образования других стран. Усилия не прошли даром: школьница получила 17 грантов от университетов США, 5 от вузов Дубая, 6 — от университетов Турции, 5 — от Малайзии и президентскую стипендию от канадского университета.

— С первых лет обучения Акжунис стабильно входила в число лучших учеников школы. На Едином национальном тестировании Акжунис набрала 111 баллов. Ее успех стал вдохновляющим примером для сверстников — она стала первой выпускницей школы, получившей приглашения сразу от десятков иностранных вузов, — отметили в управлении образования.

Сама Акжунис говорит, что мечтает окончить один из топовых университетов мира и вернуться в Казахстан.

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