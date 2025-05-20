140 баллов и мечта об IT: как выпускник из села стал лучшим на ЕНТ

— Жанибек, поздравляем с отличным результатом. Какие чувства испытывал перед экзаменом?

— Спасибо большое. Честно говоря, немного волновался — все-таки момент очень ответственный. Но я верил в свои силы. Вопросы оказались знакомыми, касались тем, которые я давно и тщательно изучал, поэтому сориентироваться было несложно. На пробном ЕНТ в январе я набрал 127 баллов, в марте — 133, а в мае — уже максимальные 140. Это стало для меня подтверждением того, что труд и регулярная подготовка действительно приносят плоды.

— Многие школьники долго не могут определиться с выбором профессии. А у тебя, похоже, с этим проблем не было?

— Да, можно сказать, я определился давно. Меня всегда интересовала сфера IT: программирование, технологии, системы — все это мне очень близко и захватывает. Поэтому в качестве профильного предмета я выбрал информатику. Планирую углубленно изучать эту область. Пока окончательное решение о вузе не принял, но очень хочу поступить в университет в Алматы.

— Расскажи, как ты готовился к тестированию. Была ли какая-то особая стратегия?

— Серьезно начал готовиться с 10 класса. Старался делать упор на профильные предметы, особенно на информатику — у меня уже была неплохая база, потому что интерес к ней появился давно. На уроках всегда был активным, дополнительно занимался, ходил на курсы. Главное — регулярность и внутренняя мотивация. И, конечно, огромная благодарность моим учителям — за поддержку, помощь и веру в меня.

— Известно, что ты из многодетной семьи. Как поддерживали тебя дома?

— У нас в семье пятеро детей, я — второй по старшинству. Старший брат уже работает, трое младших еще школьники. Все стараются — дневники в основном с четверками и пятерками. Дома у нас всегда была атмосфера, где ценятся знания. Это очень помогло — я знал, что меня поддержат.

— В социальных сетях обсуждают, что тебе могут подарить квартиру за 140 баллов. Это правда?

— Да, мы тоже слышали об этом — вроде бы, один из центров дополнительного образования объявил о такой инициативе. Но официальной информации пока не было. Только то, что пишут в соцсетях.

— Что бы ты хотел сказать школьникам, которым только предстоит сдавать ЕНТ?

— Главное — не бояться. Поверьте в себя, начните готовиться заранее и занимайтесь стабильно. Не откладывайте все на последний момент. Ищите интерес в том, что изучаете. Тогда и баллы будут высокими, и знания — по-настоящему прочными.

Классный руководитель Жанибека, Гульзира Бортай, рассказала, что с самого начала верила в успех своего ученика. По её словам, он — скромный, вдумчивый и ответственный, всегда проявлял уважение к знаниям и учебному процессу.

А его мама, Гуля Боранбаева, призналась, что гордится сыном и считает его результат заслугой исключительно его упорства и труда.

Напомним, Жанибек Абилхан стал первым в стране по итогам Единого национального тестирования, набрав максимально возможные 140 баллов из 140. 16 мая в Казахстане началось основное Единое национальное тестирование-2025, которое продлится до 7 июля. Количество предметов на ЕНТ осталось прежним: три обязательных и два на выбор.