Дело бывшего дипломата Сакена Мамаша поступило в суд Астаны

Дело будет рассматривать межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Согласно сообщению пресс-службы суда, первое заседание пройдет 29 мая.

Напомним, в мае 2024 года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш рассказала о том, что подвергается насилию со стороны своего мужа. В Министерстве иностранных дел РК отозвали советника посольства в ОАЭ.

Затем Карина Мамаш обратилась в кризисный центр в Астане.

В департаменте полиции Астаны сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Сакена Мамаша.



