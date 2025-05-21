РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 21 Май 2025 | GMT +5

    Дело бывшего дипломата Сакена Мамаша поступило в суд Астаны

    Дело бывшего советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, которого супруга обвинила в домашнем насилии, передали в суд, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Карина Мамаш
    Фото: t.me/yyedilov

    Дело будет рассматривать межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Согласно сообщению пресс-службы суда, первое заседание пройдет 29 мая. 

    Напомним, в мае 2024 года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш рассказала о том, что подвергается насилию со стороны своего мужа. В Министерстве иностранных дел РК отозвали советника посольства в ОАЭ. 

    Затем Карина Мамаш обратилась в кризисный центр в Астане.

    В департаменте полиции Астаны сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Сакена Мамаша.

    Теги:
    Закон и право Астана Суды
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают