16:00, 21 Май 2025 | GMT +5
Дело бывшего дипломата Сакена Мамаша поступило в суд Астаны
Дело бывшего советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, которого супруга обвинила в домашнем насилии, передали в суд, передает корреспондент агентства Kazinform.
Дело будет рассматривать межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Согласно сообщению пресс-службы суда, первое заседание пройдет 29 мая.
Напомним, в мае 2024 года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш рассказала о том, что подвергается насилию со стороны своего мужа. В Министерстве иностранных дел РК отозвали советника посольства в ОАЭ.
Затем Карина Мамаш обратилась в кризисный центр в Астане.
В департаменте полиции Астаны сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Сакена Мамаша.