С 24 мая в Казахстане вступают в силу новые правила жилищной политики

Согласно новым нормам:

– Списки граждан, нуждающихся в жилье, будут перенесены из системы KEZEKTE.KZ в информационную систему АО «Отбасы банк».

– Функции постановки на учет и распределения жилья теперь перейдут от акиматов в «Отбасы банк».

– Постановка на учет будет осуществляться без привязки к социальным категориям.

– Жилье будет предоставляться в зависимости от даты постановки в очередь и уровня доходов заявителя. Тем самым, в первую очередь жилье будет распределено лицам с самой ранней датой постановки.

– Регулярная проверка очередников – инвентаризация будет проводиться минимум один раз в квартал.

Напомним, что закон о реформировании жилищной политики Глава государства подписал в ноябре прошлого года. Он направлен на совершенствование механизмов государственной поддержки граждан, кандасов по улучшению жилищных условий.