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    13:03, 23 Май 2025 | GMT +5

    С 24 мая в Казахстане вступают в силу новые правила жилищной политики

    О ключевых изменениях сообщил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Бакытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazinform.

    жилье
    Фото: freepik

    Согласно новым нормам:

    – Списки граждан, нуждающихся в жилье, будут перенесены из системы KEZEKTE.KZ в информационную систему АО «Отбасы банк».

    – Функции постановки на учет и распределения жилья теперь перейдут от акиматов в «Отбасы банк».

    – Постановка на учет будет осуществляться без привязки к социальным категориям.

    – Жилье будет предоставляться в зависимости от даты постановки в очередь и уровня доходов заявителя. Тем самым, в первую очередь жилье будет распределено лицам с самой ранней датой постановки.

    – Регулярная проверка очередников – инвентаризация будет проводиться минимум один раз в квартал.

    Напомним, что закон о реформировании жилищной политики Глава государства подписал в ноябре прошлого года. Он направлен на совершенствование механизмов государственной поддержки граждан, кандасов по улучшению жилищных условий. 

    Теги:
    Отбасы банк Очередь на жилье Жилье
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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