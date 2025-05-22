Дело Шерзата Болата: техсотрудников суда привлекли к дисциплинарной ответственности

Видео было опубликовано в интернете после прямого эфира судебного процесса 24 апреля.

— В ходе служебной проверки было установлено, что технические сотрудники, ответственные за онлайн-трансляцию судебного процесса, не остановили трансляцию вовремя, в результате чего видео с подозреваемыми попало в эфир. По итогам проверки технические сотрудники Рустем Муксинов, Назира Оразалиева и Сауле Кайдагулова были привлечены к дисциплинарной ответственности, — сказал судья Ержан Жанузаков.

Кроме того, судья удалился в совещательную комнату для вынесения частного постановления, в связи с тем, что вчера в социальных сетях вновь распространилась аудиозапись, связанная с судебным заседанием.

— Суд постановил: обратить внимание прокурора Алматинской области на факт распространения в социальных сетях аудиозаписи слов, произнесенных в перерыве основного судебного разбирательства по данному делу 21 мая 2025 года, — зачитал частное постановление судья Ержан Жанузаков.

Он пояснил, что накануне в социальных сетях распространилось видео с двусмысленным разговором неизвестных лиц, предположительно имеющих отношение к судебному процессу.

— В связи с этим суд посчитал необходимым вынести частное постановление. Прокурор должен проверить подлинность видео, установить личности участников диалога, содержание их слов и принять меры в соответствии с законом. Также напоминаю, что согласно Конституции РК решение по делу выносит только суд. Любые догадки и провокационные действия недопустимы, — добавил судья.

Напомним, ранее судья уже делал предупреждение блогерам и пользователям соцсетей, которые высказывают личные мнения и дают субъективные оценки следственным действиям и судебному разбирательству. В суде продолжается изучение материалов уголовного дела.

На прошлом судебном заседании главный фигурант по делу Шерзата — Абзал Шынасыл отказался от прежних признательных показаний, заявив, что не причастен к убийству Шерзата Болата и не знает, кто нанес смертельный удар. Он пояснил, что оговорил себя после давления со стороны следователей и договоренности с другими фигурантами дела.

Ранее подсудимый Дидар Калиахмет рассказал, как оказался у магазина «Камажай» в ту ночь.

На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые не признали вину.

В ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия здесь.