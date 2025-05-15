Дело Шерзата: судья сделал предупреждение блогерам и пользователям соцсетей

В начале заседания судья Ержан Жанузаков сделал предупреждение блогерам и пользователям социальных сетей.

— Уважаемые участники судебного процесса, в социальных сетях блогеры и другие граждане, не имеющие никакого отношения к делу, высказывают личные мнения и дают субъективные оценки следственным действиям и судебному разбирательству. В связи с этим напоминаем, что согласно пункту 1 статьи 75 Конституции Республики Казахстан, правосудие в стране осуществляется только судом, и любое вмешательство в деятельность суда недопустимо и влечет ответственность в порядке, установленном законом, — сказал судья.

Кроме того, Ержан Жанузаков напомнил, что до окончания рассмотрения дела, вынесения приговора и вступления его в законную силу не допускается давать правовые оценки и объяснять ход судебного процесса.

— Суд принимает решение на основе объективных и неопровержимых доказательств. До вынесения приговора нельзя оказывать давление на суд и высказывать необоснованную критику. Распространение субъективных мнений по делу недопустимо. В некоторых случаях это может расцениваться как попытка давления на суд. В связи с этим призываем блогеров и пользователей соцсетей воздержаться от провокационных действий. Суд гарантирует вынесение объективного и обоснованного приговора, — отметил судья.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

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