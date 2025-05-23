В водохранилище Шандаксор массово гибнет рыба

На место происшествия выехала специальная комиссия.

На видеозаписи, размещённой в социальных сетях, видно, как на берегу водохранилища Шандаксор лежит множество мёртвой рыбы. Запись была сделана местными жителями.

— Весь берег усыпан мёртвой рыбой. Окуни, язи, судаки, щуки и другие виды погибают при неизвестных обстоятельствах. Над побережьем стоит зловонный запах. Возможно, причина — в попадании в воду микросфер. Мы видим, как вода пенится, и на берег выносит микросферы. Похоже, водные обитатели отравились именно из-за этого, — рассказывает человек за кадром видеозаписи.

Как стало известно, водохранилище Шандаксор находится рядом с Экибастузской ГРЭС-2, на территории посёлка Солнечный.

По словам руководителя отдела рыбной инспекции по Павлодарской области РГУ «Зайсан-Ертисская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Самал Темирболатовой, в связи с произошедшим в регионе была создана специальная комиссия.

— Сегодня специалисты нашего ведомства, а также представители служб экологии, по чрезвычайным ситуациям, ветеринарного и санитарного контроля выехали к водоёму. На месте они изучили ситуацию, взяли пробы воды, которые будут направлены в лабораторию для дальнейшего анализа. Причиной произошедшего могут быть экологические или санитарные факторы. По предварительным данным, массовая гибель рыбы могла быть вызвана сливом горячей воды со станции, в результате чего водные организмы погибли. Однако это лишь предположение. Не исключено, что имели место и другие причины, — пояснила Самал Темирболатова.

Также выяснилось, что у водохранилища Шандаксор два пользователя. Один из них — предприятие ГРЭС-2, второй — индивидуальный предприниматель, использующий водоём в целях рыбного хозяйства. Каждый год осенью он осуществляет зарыбление, а также вылавливает рыбу в пределах установленного лимита. В прошлом году им было выловлено 53 тонны рыбы. В водоёме водятся щука, судак, сазан, язь, лещ, карась, белый амур, окунь и другие виды рыб. Однако между зонами использования не существует ни плотин, ни защитных ограждений. Сточные воды, прошедшие очистку на станции, беспрепятственно попадают в водохранилище и полностью смешиваются с его водами.

Напомним, ранее случай массовой гибели рыбы был зафиксирован в Усть-Каменогорске.