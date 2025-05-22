Жамбылского чиновника оштрафовали на 9 млн тенге за взятку в 300 тысяч

Проверка металлургического завода в Жамбылской области обернулась громким коррупционным скандалом. За получение взятки в 300 тысяч осудили не только взяткополучателя, но и представителей завода. Всего по итогам дела в казну поступят 24 миллиона тенге.

30 апреля на своей страницей в Facebook руководитель департамента агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области Ернар Макажанов сообщил, что службой завершено досудебное расследование в отношении руководителя областного департамента экологии.

На скамье подсудимых оказался Темир Смагулов, который более 30 лет проработал в ведомстве. Последние годы занимал пост заместителя руководителя департамента и даже был назначен исполняющим обязанности руководителя. Именно на этой должности он и попался сотрудникам антикоррупционной службы с взяткой.

К нему в кабинет с 300 тысячами тенге пришли заместитель генерального директора Таразского металлургического завода и руководитель одного из отделов предприятия. Мужчины хотели получить положительный результат одной из проверок, проводимых на заводе. Позже оба они также оказались на скамье подсудимых, обвиняемые по статье 367 УК РК (дача взятки должностному лицу).

Самого Смагулова обвинили по статье 366 УК РК (получение взятки).

Взяткодателям, согласно закону Республики Казахстан, грозил штраф в размере от 40 до 50-кратной суммы взятки или лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Наказание коррупционеру же, предусмотренное в законе, представлено в виде штрафа от 50 до 60-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с пожизненным лишением права занимать соответствующую должность.

В связи с изобличающими доказательствами, включая оперативные материалы, судебное разбирательство по делу о взяточничестве было проведено в ускоренном порядке. Сегодня суд вынес обвинительный приговор всем троим подсудимым. Учитывая все смягчающие обстоятельства, суд обязал фигурантов выплатить половину от максимальной суммы штрафа, предусмотренной инкриминируемой им статьей.

Соответственно, сам Смагулов заплатит 9 млн тенге, а замдиректора завода и его подчиненный по 7,5 млн тенге каждый.

На оглашении приговора также присутствовали сотрудники департамента экологии, которые с разрешения суда провели прямую трансляцию оглашения приговора. Судья Багдат Торебекулы подчеркнул, что он позволил это только для того, чтобы это дело стало уроком, как сотрудникам департамента, так и другим предприятиям региона.

Рассмотренное дело также стало катализатором некоторых изменений в сфере экологического надзора. Анализ антикоррупционной службы показал наличие системных коррупционных рисков, причинами которых являются недостаточная цифровизация отрасли и отсутствие надлежащего контроля и мониторинга.

По результатам работы, проведенной после задержания Смагулова, агентством по противодействию коррупции внесены рекомендации, направленные на внедрение систем электронного учета и автоматизацию процессов выдачи разрешений, переход к открытому аукционному механизму реализации лесных ресурсов, совершенствование систем анализа и мониторинга субъектов, формирование единой тарифной политики в сфере ТБО и усиление контроля за деятельностью полигонов, а также эффективную кадровую политику.

Ранее сообщалось, что бывшего главу управления спорта Алматинской области подозревают в получении взятки.

Главного онколога Жамбылской области оштрафовали на 12 млн тенге за взятку.