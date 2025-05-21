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    12:17, 21 Май 2025 | GMT +5

    Трагедия с казахстанкой в аэропорту Египта: будет ли возбуждено уголовное дело

    Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров сообщил, что Казахстан будет участвовать в расследовании трагедии, произошедшей с казахстанкой в аэропорту Египта, передает корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: freepik

    По его словам, Министерством гражданской авиации Египта создана комиссия.

    — Сейчас идет соответствующее расследование. Насчет уголовного дела не могу сказать, потому что ... процедурно проходит сначала расследование. Но, я думаю, казахстанская сторона будет участвовать, если будет соответствующее, более детальное расследование. Но, в любом случае, мы держим на контроле этот вопрос, — сказал Куантыров на брифинге в Мажилисе. 

    Напомним, в аэропорту Шарм-эш-Шейха на трёх казахстанок, ожидавших рейс DV5270 в Астану, упала рекламная конструкция. В результате происшествия одна женщина погибла, ещё две получили ранения.

    Подруга Акмарал Мукановой, скончавшейся в аэропорту Шарм-эш-Шейха, Венера Искакова обратилась за помощью в возвращении её тела в Актобе.

    Что известно о погибшей в Египте казахстанке — читайте здесь.

    Теги:
    МИД РК Алибек Куантыров Происшествия Египет
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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