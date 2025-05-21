Трагедия с казахстанкой в аэропорту Египта: будет ли возбуждено уголовное дело
Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров сообщил, что Казахстан будет участвовать в расследовании трагедии, произошедшей с казахстанкой в аэропорту Египта, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, Министерством гражданской авиации Египта создана комиссия.
— Сейчас идет соответствующее расследование. Насчет уголовного дела не могу сказать, потому что ... процедурно проходит сначала расследование. Но, я думаю, казахстанская сторона будет участвовать, если будет соответствующее, более детальное расследование. Но, в любом случае, мы держим на контроле этот вопрос, — сказал Куантыров на брифинге в Мажилисе.
Напомним, в аэропорту Шарм-эш-Шейха на трёх казахстанок, ожидавших рейс DV5270 в Астану, упала рекламная конструкция. В результате происшествия одна женщина погибла, ещё две получили ранения.
Подруга Акмарал Мукановой, скончавшейся в аэропорту Шарм-эш-Шейха, Венера Искакова обратилась за помощью в возвращении её тела в Актобе.
Что известно о погибшей в Египте казахстанке — читайте здесь.