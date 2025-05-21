По моральной компенсации вопрос решен - замглавы МИД о трагедии с казахстанкой в аэропорту Египта

По его словам, тело погибшей доставят в Казахстан уже сегодня.

— Отправка тела планируется уже сегодня после проведения всех процедур. Насколько мне известно, за счет египетской стороны. По моральной компенсации тоже вопрос решен уже. Плюс, еще страховая компания подключилась, наша казахстанская, которая покрывала страховкой данное путешествие, - сообщил замминистра.

Две пострадавшие казахстанки уже вернулись в Казахстан.

— Министр по гражданской авиации Египта держит этот вопрос на контроле, комиссию специальную сразу в тот же день отправил, ну и, конечно, наше консульство помогает и держит вопрос на контроле, - добавил А.Куантыров.

Ранее мы сообщали, что подруга Акмарал Мукановой, скончавшейся в аэропорту Шарм-эш-Шейха, Венера Искакова обратилась за помощью в возвращении её тела в Актобе.

Напомним, в аэропорту Шарм-эш-Шейха на трёх казахстанок, ожидавших рейс DV5270 в Астану, упала рекламная конструкция. В результате происшествия одна женщина погибла, ещё две получили ранения.

Что известно о погибшей в Египте казахстанке — читайте здесь.