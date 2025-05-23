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    04:45, 23 Май 2025 | GMT +5

    Директор школы и главный бухгалтер присвоили 71 млн тенге в Шымкенте

    Коррупционные схемы действовали на протяжении двух с половиной лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    взятка
    Фото: Kazinform

    Согласно материалам уголовного дела, с февраля 2022 года по август 2024 года директор школы и главный бухгалтер действовали в сговоре. Они систематически завышали заработную плату педагогам, а разницу — так называемые «излишки» — перечисляли на собственные банковские счета и счета родственников. Далее деньги обналичивались и попадали в распоряжение злоумышленниц.

    Хищение бюджетных средств — не единственный эпизод в деле. Следствие также установило, что директор получила через своего заместителя взятку в размере 150 тысяч тенге за содействие преподавателю в досрочном выходе из декретного отпуска.

    На суде главный бухгалтер признала вину, раскаялась и просила о снисхождении, сославшись на наличие малолетних детей. Директор, напротив, отрицала причастность и настаивала на полном оправдании.

    Суд приговорил обеих фигуранток к восьми годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Приговор пока не вступил в законную силу. Осуждённые имеют право обжаловать его в апелляционном порядке.

    Ранее в Алматинской области осудили начальника районного отдела образования и семерых бухгалтеров. Они признаны виновными в хищении 686 миллионов тенге.

    Теги:
    Коррупция Шымкент школа
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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