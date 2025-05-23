Директор школы и главный бухгалтер присвоили 71 млн тенге в Шымкенте

Согласно материалам уголовного дела, с февраля 2022 года по август 2024 года директор школы и главный бухгалтер действовали в сговоре. Они систематически завышали заработную плату педагогам, а разницу — так называемые «излишки» — перечисляли на собственные банковские счета и счета родственников. Далее деньги обналичивались и попадали в распоряжение злоумышленниц.

Хищение бюджетных средств — не единственный эпизод в деле. Следствие также установило, что директор получила через своего заместителя взятку в размере 150 тысяч тенге за содействие преподавателю в досрочном выходе из декретного отпуска.

На суде главный бухгалтер признала вину, раскаялась и просила о снисхождении, сославшись на наличие малолетних детей. Директор, напротив, отрицала причастность и настаивала на полном оправдании.

Суд приговорил обеих фигуранток к восьми годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор пока не вступил в законную силу. Осуждённые имеют право обжаловать его в апелляционном порядке.

Ранее в Алматинской области осудили начальника районного отдела образования и семерых бухгалтеров. Они признаны виновными в хищении 686 миллионов тенге.