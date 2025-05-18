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    17:45, 18 Май 2025 | GMT +5

    Режиссер Турсунов покинул Казахстан — в Антикоре прокомментировали ситуацию

    Агентство по противодействию коррупции опровергло информацию о якобы ведущемся расследовании в отношении режиссера Ермека Турсунова, передает агентство Kazinform.

    Ермек Турсунов
    Фото: facebook

    В официальном ответе на запрос СМИ говорится, что следственные мероприятия в отношении него в настоящее время не проводятся.

    — Информация, распространённая гражданином Турсуновым в Facebook, Антикоррупционной службе неизвестна, — сообщили в ведомстве.

    Ранее сам Ермек Турсунов опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил, что покинул Казахстан из-за давления и угроз в свой адрес.

    В Антикоре уточнили, что расследование действительно ведётся, но касается оно бывшего руководства киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова. Основанием послужило заявление режиссёра фильма «Долгое эхо» и заключение Службы внутреннего аудита АО «Казахфильм», в котором говорилось о возможных злоупотреблениях при производстве картины.

    Установлено, что субподрядчиком выступало ТОО «Alashfilm», экс-директором которого был гражданин «Т» — бывший бизнес-партнёр Ермека Турсунова в рамках ТОО «Турсыновфильм».

    С участием экс-директора проведён ряд следственных действий в статусе свидетеля.

    — Сам Турсунов в орган следствия не приглашался. В настоящее время по делу подозреваемым никто не признан, — сообщили в Антикоре.

    Иная информация по делу не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК. 

    Теги:
    Новости кино Режиссер Антикор
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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