Режиссер Турсунов покинул Казахстан — в Антикоре прокомментировали ситуацию

В официальном ответе на запрос СМИ говорится, что следственные мероприятия в отношении него в настоящее время не проводятся.

— Информация, распространённая гражданином Турсуновым в Facebook, Антикоррупционной службе неизвестна, — сообщили в ведомстве.

Ранее сам Ермек Турсунов опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил, что покинул Казахстан из-за давления и угроз в свой адрес.

В Антикоре уточнили, что расследование действительно ведётся, но касается оно бывшего руководства киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова. Основанием послужило заявление режиссёра фильма «Долгое эхо» и заключение Службы внутреннего аудита АО «Казахфильм», в котором говорилось о возможных злоупотреблениях при производстве картины.

Установлено, что субподрядчиком выступало ТОО «Alashfilm», экс-директором которого был гражданин «Т» — бывший бизнес-партнёр Ермека Турсунова в рамках ТОО «Турсыновфильм».

С участием экс-директора проведён ряд следственных действий в статусе свидетеля.

— Сам Турсунов в орган следствия не приглашался. В настоящее время по делу подозреваемым никто не признан, — сообщили в Антикоре.

Иная информация по делу не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.