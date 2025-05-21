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    15:40, 21 Май 2025 | GMT +5

    Постоянное представительство Казахстана планируют открыть при Организации тюркских государств

    Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств
    Фото: Акорда

    В начале своего выступления Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств.

    — Сегодняшняя встреча имеет особое значение, поскольку проходит в самом сердце Европы. Это яркое подтверждение нашей нерушимой дружбы. Мы последовательно укрепляем единство наших государств, храним общие исторические корни, традиции и культурные ценности, — отметил Президент.

    По словам Главы государства, форум, который проходит под девизом «Место встречи Востока и Запада», отвечает интересам и стратегическим целям стран тюркского мира. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в нынешней сложной геополитической ситуации сотрудничество в рамках Организации приобретает исключительную актуальность.

    Далее в речи были перечислены предпринятые Казахстаном меры по развитию связей с партнерами по объединению.

    — В частности, назначен постоянный представитель Казахстана при Организации тюркских государств, в ближайшее время мы планируем открыть Постоянное представительство; 11–12 июня в Астане состоится XIV пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств; город Актау в этом году объявлен культурной столицей тюркского мира, в рамках исполнения этой почетной миссии начата реализация конкретных мероприятий; по инициативе Казахстана на прошлой неделе была создана Консультативная платформа избирательных органов, ее первое заседание успешно прошло в древнем Туркестане; по согласованию сторон с июня текущего года Алматы станет молодежной столицей ОТГ. Таким образом, мы активно работаем во имя укрепления тюркского единства, — заявил Президент Казахстана.

    Ранее сообщалось, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств. 

    Напомним, Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Венгрии.

    Что будут обсуждать в Венгрии лидеры тюркских стран — читайте здесь.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Организация тюркских государств ОТГ Венгрия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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