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    13:34, 21 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште

    Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

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    Фото: Акорда

    Главу государства встретил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.

    Ранее Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Венгрии.

    Что будут обсуждать в Венгрии лидеры тюркских стран - читайте здесь.

    Теги:
    Акорда Организация тюркских государств ОТГ Касым-Жомарт Токаев Венгрия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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