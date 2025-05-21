Касым-Жомарт Токаев прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште

Главу государства встретил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.

Ранее Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Венгрии.

Что будут обсуждать в Венгрии лидеры тюркских стран - читайте здесь.