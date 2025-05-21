13:34, 21 Май 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Главу государства встретил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.
Ранее Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Венгрии.
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