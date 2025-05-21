Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт

Глава государства сегодня проведет переговоры с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Напомним, в ноябре 2024 года состоялся государственный визит Президента Казахстана в Венгрию.

Сегодня в Будапеште стартует неформальный саммит глав государств Организации тюркских государств. Накануне встречи руководитель Отдела международной безопасности Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Даурен Абен дал аналитическому обозревателю агентства Kazinform небольшой прогноз.