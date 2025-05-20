ОТГ: гибкая платформа регионального взаимодействия – эксперт

- Даурен Абенулы, на ваш взгляд, чего нам стоит ожидать от предстоящего саммита ОТГ? Какие ключевые моменты могут быть озвучены?

- Как правило, ключевые решения в межгосударственных организациях принимаются на официальных мероприятиях. Организация тюркских государств не является исключением. С большой долей вероятности обсуждение и утверждение важных инициатив в рамках многосторонней повестки состоится на 12-м официальном саммите глав государств ОТГ, который пройдет в октябре этого года в Азербайджане.

Что касается предстоящего неформального саммита в Будапеште, его основная задача, на мой взгляд, – это «сверка часов» по приоритетным направлениям взаимодействия и обмен мнениями по наиболее актуальным региональным и глобальным вопросам.

Тем не менее, эта встреча имеет не только символическое, но и стратегическое значение. Впервые саммит ОТГ пройдет не на территории государства-члена ОТГ, а в стране-наблюдателе. Это свидетельствует о растущем интересе к ОТГ за пределами традиционного тюркского пространства и демонстрирует, что организация постепенно трансформируется в более открытую и гибкую платформу регионального взаимодействия. Тематика саммита – «Точка пересечения Востока и Запада» – задает широкий контекст для обсуждения.

В центре повестки, вероятно, окажется углубление экономического сотрудничества, включая расширение портфеля проектов Тюркского инвестиционного фонда. Этот финансовый институт экономической интеграции стран тюркского мира, соглашение о создании которого было подписано в 2023 году, успешно запустил свою операционную деятельность в прошлом году.

Также можно ожидать предметный разговор о совместных инфраструктурных проектах, прежде всего – о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, который приобретает все большее значение на фоне глобальных логистических сдвигов. Особое внимание будет наверняка уделено снижению торговых барьеров и гармонизации таможенных процедур.

Полагаю, что стороны обсудят вопросы цифровой трансформации, энергетической безопасности, изменения климата и «зеленой» экономики. Не останутся без внимания и традиционные темы: координация усилий в сферах науки, образования и культуры, формирование общего тюркского гуманитарного пространства.

И, конечно, нельзя исключать обсуждение международной повестки дня, особенно в контексте изменения мировой архитектуры безопасности и начавшегося переговорного процесса по завершению войны в Украине. Возможно, будет принято совместное заявление о ситуации в Афганистане и общих подходах членов ОТГ к развитию связей с этой страной.

По итогам саммита ожидается принятие Будапештской декларации, в которой, вероятно, будет подтвержден общий стратегический курс ОТГ и выражена политическая воля сторон к дальнейшему углублению сотрудничества. Такого рода документы не предполагают юридически обязательных положений, но стоит отметить, что, несмотря на неофициальный формат саммита, именно такие встречи нередко задают тон последующим решениям и становятся отправной точкой для новых соглашений и инициатив.

Фото: Акорда

- Какие преимущества дает нам сотрудничество с ОТГ в контексте многовекторной внешней политики Казахстана?

- Деятельное участие в работе ОТГ само по себе является ярким проявлением и реализацией принципов нашей многовекторной внешней политики в ее конструктивном и проактивном измерении.

Членство Казахстана в ОТГ – это осознанный выбор в пользу углубления взаимодействия с тюркским миром как со стратегически важной и органической частью нашей внешнеполитической идентичности. Мы разделяем с государствами ОТГ общий историко-культурный код, гуманитарные ценности и схожее видение будущего региона. Это не альтернатива другим направлениям внешней политики, а один из ее взаимодополняющих векторов.

Многовекторность для Казахстана – это целенаправленное выстраивание устойчивой системы равноправных отношений с ключевыми глобальными и региональными партнерами. В этом контексте ОТГ дает нам важное преимущество: она усиливает региональное измерение внешней политики, способствует формированию горизонтальных связей со странами, близкими нам по духу, культуре и экономическим интересам.

Через ОТГ Казахстан получает доступ к новым каналам политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, координации инфраструктурных и транспортно-логистических инициатив, в частности, в рамках развития Среднего коридора. Вместе с другими членами ОТГ мы ведем созидательную работу по наращиванию кооперации в области энергетики, технологических инноваций, цифровизации, академических обменов и культурной дипломатии.

Такой прагматический подход усиливает наш голос в международных делах не за счет конфронтации или изоляции, а за счет расширения поля взаимовыгодного сотрудничества. Сближение тюркоязычных стран в рамках ОТГ способствует интеграционным процессам в Центральной Азии и не противоречит экономическому сотрудничеству в евразийском формате. По сути, ОТГ – это одна из многих международных и региональных платформ, на которых многовекторность Казахстана реализуется на практике.

Важно подчеркнуть, что участие в ОТГ не противоречит нашему стратегическому партнерству с другими державами, включая Россию, Китай, США и ЕС, а дополняет его и усиливает. Это и есть суть нашей дипломатии: открытость, прагматизм и уважение ко всем партнерам без навязывания блокового мышления и искусственных дилемм. Такие установки делают наш внешнеполитический курс по-настоящему устойчивым и востребованным в условиях растущей глобальной неопределенности.

Фото: Акорда

- Очередным местом для неформальной встречи глав государств ОТГ выбрана Венгрия – страна-наблюдатель в ОТГ. Можно ли сказать, что политика Венгрии в ЕС достаточно самостоятельна? Есть ли в перспективе возможность, что Будапешт станет полноправным членом ОТГ?

- Выбор Венгрии, обладающей статусом наблюдателя в ОТГ, в качестве места проведения неформального саммита сам по себе знаковый. Будапешт не раз подчеркивал, что, будучи членом ЕС, стремится играть роль своеобразного моста между тюркским миром и Европой. Усиленное сотрудничество с тюркоязычными государствами стало важной частью внешнеполитической стратегии «Открытие на Восток», последовательно реализуемой правительством Виктора Орбана с 2010 года. Этот курс – своего рода «многовекторность по-венгерски» – нацелен на развитие отношений и диверсификацию внешнеэкономических связей со странами, находящимися к востоку от Евросоюза, включая Турцию, Азербайджан, Казахстан и другие страны.

Что касается политики в рамках ЕС, Венгрия действительно демонстрирует высокую степень автономности. Премьер-министр Орбан неизменно занимает евроскептическую позицию и выступает с критикой в адрес Брюсселя по ряду ключевых вопросов – от миграционной политики до антироссийских санкций, от климатической повестки до взаимоотношений с Китаем. Венгерское руководство обвиняет институты ЕС в посягательстве на национальный суверенитет, отходе от традиционных христианских ценностей и подрыве экономической конкурентоспособности Европы.

Это нередко вызывает напряженность внутри ЕС. Некоторые европейские лидеры и евробюрократы ставят под сомнение лояльность Будапешта общеевропейским приоритетам, а вопрос о возможном ограничении прав Венгрии в рамках Евросоюза поднимался уже не раз. Тем не менее, выход из ЕС явно не входит в планы Орбана: Будапешт рассматривает членство в Евросоюзе как важный ресурс экономического роста и рычаг политического влияния. Цель Венгрии – не покинуть ЕС, а изменить его изнутри, сделав более ориентированным на национальные интересы государств-членов.

В этом контексте взаимодействие Венгрии с ОТГ приобретает как символическое, так и практическое значение. Будапешт активно выстраивает гуманитарное, образовательное и культурное сотрудничество с тюркоязычными странами, продвигает тезис о «историко-культурной общности» мадьяр с тюркскими народами, ссылаясь на их общие корни в эпоху гуннов и кыпчаков. Венгрия участвует в проектах ТЮРКСОЙ и Тюркской академии, предоставляет стипендии студентам из стран ОТГ, развивает торговлю и энергетическое партнерство.

Однако говорить о перспективе полноправного членства Венгрии в ОТГ пока преждевременно. Статус наблюдателя дает ей необходимую свободу маневра и достаточный инструментарий для активного участия в проектах организации – без необходимости формального вступления.

Более того, возможное членство Будапешта в ОТГ могло бы вызвать дополнительные вопросы внутри самого Евросоюза, особенно на фоне сложных отношений с Брюсселем. Яркий тому пример – реакция ЕС на неформальный саммит ОТГ в Шуше в июле 2024 года, после которого тогдашний Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель публично напомнил, что Венгрия не получала мандата Совета ЕС на развитие отношений с ОТГ.

С учетом всех этих факторов можно предположить, что Будапешт и дальше будет выстраивать отношения с ОТГ в формате наблюдателя – гибко, прагматично и в рамках собственной внешнеполитической логики. Это позволит Венгрии продолжать реализацию своей восточной стратегии, не обостряя лишний раз отношения с Брюсселем.