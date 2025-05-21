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    22:18, 20 Май 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Венгрии

    Приветствуя Главу Правительства Венгрии, Президент Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой государственный визит в Будапешт в прошлом году, в ходе которого был подписан ряд стратегически важных соглашений. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    президент
    Фото: Акорда

    По его словам, визит был весьма плодотворным как в плане достижения практических договоренностей, так и в деле укрепления взаимопонимания между Астаной и Будапештом.

    Приоритетным направлением двусторонней повестки Президент назвал торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. В 2024 году объем взаимной торговли достиг почти 200 млн долларов, в первом квартале текущего года зафиксирован рост товарооборота на 37%.

    Венгерские инвестиции в экономику Казахстана превысили 370 млн долларов. В настоящее время совместный инвестиционный портфель включает 16 проектов на сумму около 700 млн долларов в таких сферах, как машиностроение, сельское хозяйство и логистика.

    Отметив особую значимость предстоящего неформального саммита Организации тюркских государств, Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана конструктивному диалогу по всем приоритетным направлениям деятельности ОТГ.

    Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Венгрии
    Фото: Акорда

    Виктор Орбан поблагодарил Президента за визит и отметил устойчивую положительную динамику казахско-венгерских отношений.

    Он подчеркнул, что в последние годы двустороннее сотрудничество развивается весьма динамично, особенно в экономической сфере, и выразил признательность за всестороннюю поддержку в организации и проведении саммита ОТГ.

    На встрече был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам прошлогодних переговоров на высшем уровне, включая совместные проекты в сферах энергетики, торговли и инвестиций.

    Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Виктор Орбан Президент Венгрия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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