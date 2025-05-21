Будапештскую декларацию и заявление по Афганистану приняли по итогам саммита ОТГ

Так, были приняты следующие документы:

Будапештская декларация Организации тюркских государств; Заявление Совета глав государств по Афганистану; Решение о присоединении Республики Узбекистан к Фонду тюркской культуры и наследия; Решение о продлении срока полномочий Генерального секретаря Организации тюркских государств.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют открыть постоянное представительство Организации тюркских государств.

Также Касым-Жомарт Токаев предложил разработать специальный документ, направленный на развитие торговли между странами ОТГ.

Напомним, Президент Казахстана прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.

Что будут обсуждать в Венгрии лидеры тюркских стран — читайте здесь.