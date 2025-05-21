16:10, 21 Май 2025 | GMT +5
Будапештскую декларацию и заявление по Афганистану приняли по итогам саммита ОТГ
По итогам саммита главы государств приняли ряд документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Так, были приняты следующие документы:
- Будапештская декларация Организации тюркских государств;
- Заявление Совета глав государств по Афганистану;
- Решение о присоединении Республики Узбекистан к Фонду тюркской культуры и наследия;
- Решение о продлении срока полномочий Генерального секретаря Организации тюркских государств.
Ранее стало известно, что в Казахстане планируют открыть постоянное представительство Организации тюркских государств.
Также Касым-Жомарт Токаев предложил разработать специальный документ, направленный на развитие торговли между странами ОТГ.
Напомним, Президент Казахстана прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.
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