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    16:10, 21 Май 2025 | GMT +5

    Будапештскую декларацию и заявление по Афганистану приняли по итогам саммита ОТГ

    По итогам саммита главы государств приняли ряд документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Будапештскую декларацию и заявление по Афганистану приняли по итогам саммита ОТГ
    Фото: Акорда

    Так, были приняты следующие документы:

    1. Будапештская декларация Организации тюркских государств;
    2. Заявление Совета глав государств по Афганистану;
    3. Решение о присоединении Республики Узбекистан к Фонду тюркской культуры и наследия;
    4. Решение о продлении срока полномочий Генерального секретаря Организации тюркских государств.

    Ранее стало известно, что в Казахстане планируют открыть постоянное представительство Организации тюркских государств.

    Также Касым-Жомарт Токаев предложил разработать специальный документ, направленный на развитие торговли между странами ОТГ.

    Напомним, Президент Казахстана прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.

    Что будут обсуждать в Венгрии лидеры тюркских стран — читайте здесь.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Организация тюркских государств ОТГ Венгрия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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