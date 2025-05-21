Глава государства предложил разработать специальный документ, направленный на развитие торговли между странами ОТГ

Президент подчеркнул необходимость использования потенциала Организации для диверсификации цепочек поставок нефти, газа, урана и других товаров. Он выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку усилий Казахстана, направленных на увеличение экспорта нефти в Европу.



Кроме того, Глава нашего государства отметил, что в последнее время международные эксперты обсуждают инициативу по строительству Транскаспийского нефтегазопровода. По его словам, такие масштабные проекты требуют скоординированных действий на транснациональном уровне.



В числе перспективных направлений Касым-Жомарт Токаев выделил цифровизацию и информационные технологии. Он сообщил о начале прокладки оптоволоконного кабеля через Каспийское море, что позволит значительно усилить цифровую связанность в регионе.

— Необходимо активизировать торговлю между нашими странами и расширить ее ассортимент. В прошлом году объем торговли Казахстана с партнерами по Организации достиг 11,4 миллиарда долларов, что составляет 8% всего внешнеторгового оборота нашей страны. Это неплохой показатель, но его можно увеличить. В этой связи предлагаю разработать специальный документ, направленный на развитие торговли, — сказал Президент.

В выступлении также была отмечена необходимость углубления сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В данном контексте Глава государства предложил наладить взаимодействие ОТГ с Исламской организацией по продовольственной безопасности.

Особого внимания, по мнению Президента, требует совместное реагирование на участившиеся природные катастрофы. В качестве примера он привел заметное снижение уровня Каспийского моря, что оказывает серьезное негативное влияние на экологию, экономику и качество жизни. В этой связи Глава государства призвал тюркские страны к проведению совместных исследований и выработке общих экологических решений.

В рамках заседания также выступили Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Ранее сообщалось, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.

Напомним, Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Венгрии.

Что будут обсуждать в Венгрии лидеры тюркских стран — читайте здесь.