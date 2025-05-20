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    11:23, 20 Май 2025 | GMT +5

    Какие болезни чаще всего выявляют у детей в Казахстане

    Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства рассказала, чем чаще всего болеют казахстанские дети, передает корреспондент агентства Kazinform.

    врач прием поликлиника медосмотр девочка ребенок дети педиатр
    Фото: freepik.com

    По ее словам, в стране функционирует более 7 тыс. школ. Каждая школа закреплена за поликлиникой и 95% укомплектованы медсестрами.

    По итогам 2024 года, 90% школьников прошли профилактические осмотры, что на 9% выше прошлогоднего уровня. На 3% вырос охват детей динамическим наблюдением.

    — Наиболее часто выявляются заболевания органов пищеварения, зрения, дыхания, а также стоматологические проблемы, — сообщила А. Альназарова.

    Министр отметила, что в рамках модернизации школьной медицины реализуются следующие меры:

    • снижение нагрузки на медсестру;
    • создание кабинетов профилактики стоматологических заболеваний в школах с количеством учащихся более 1000 учеников;
    • организация отделений школьной медицины при ПМСП;
    • пересмотр порядка проведения профосмотров и повышение квалификации специалистов.

    По цифровизации внедряются IT- решения для автоматизации:

    • планирование вакцинации и осмотров;
    • онлайн регистрация обращений детей;
    • связь с родителями через eGov и СМС на 1414;
    • интеграция с системами «Күнделік», «Bilim.Class», «Білімал», «EDUS.Mektep».

    В рамках межведомственного взаимодействия ведется реализация проектов:

    • «Уроки здоровья», включая ментальное и репродуктивное здоровье (МП РК);
    • дорожные карты по профилактике травм (МП, МВД, МЧС и др.);
    • проект «Школы, способствующие здоровью» (МП РК и МИО); научное исследование школьной медицины до 2030 года (МП РК).
    Теги:
    Здравоохранение Дети Здоровье Образование школа
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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