Какие болезни чаще всего выявляют у детей в Казахстане
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства рассказала, чем чаще всего болеют казахстанские дети, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, в стране функционирует более 7 тыс. школ. Каждая школа закреплена за поликлиникой и 95% укомплектованы медсестрами.
По итогам 2024 года, 90% школьников прошли профилактические осмотры, что на 9% выше прошлогоднего уровня. На 3% вырос охват детей динамическим наблюдением.
— Наиболее часто выявляются заболевания органов пищеварения, зрения, дыхания, а также стоматологические проблемы, — сообщила А. Альназарова.
Министр отметила, что в рамках модернизации школьной медицины реализуются следующие меры:
- снижение нагрузки на медсестру;
- создание кабинетов профилактики стоматологических заболеваний в школах с количеством учащихся более 1000 учеников;
- организация отделений школьной медицины при ПМСП;
- пересмотр порядка проведения профосмотров и повышение квалификации специалистов.
По цифровизации внедряются IT- решения для автоматизации:
- планирование вакцинации и осмотров;
- онлайн регистрация обращений детей;
- связь с родителями через eGov и СМС на 1414;
- интеграция с системами «Күнделік», «Bilim.Class», «Білімал», «EDUS.Mektep».
В рамках межведомственного взаимодействия ведется реализация проектов:
- «Уроки здоровья», включая ментальное и репродуктивное здоровье (МП РК);
- дорожные карты по профилактике травм (МП, МВД, МЧС и др.);
- проект «Школы, способствующие здоровью» (МП РК и МИО); научное исследование школьной медицины до 2030 года (МП РК).