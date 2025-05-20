Какие болезни чаще всего выявляют у детей в Казахстане

По ее словам, в стране функционирует более 7 тыс. школ. Каждая школа закреплена за поликлиникой и 95% укомплектованы медсестрами.

По итогам 2024 года, 90% школьников прошли профилактические осмотры, что на 9% выше прошлогоднего уровня. На 3% вырос охват детей динамическим наблюдением.

— Наиболее часто выявляются заболевания органов пищеварения, зрения, дыхания, а также стоматологические проблемы, — сообщила А. Альназарова.

Министр отметила, что в рамках модернизации школьной медицины реализуются следующие меры:

снижение нагрузки на медсестру;

создание кабинетов профилактики стоматологических заболеваний в школах с количеством учащихся более 1000 учеников;

организация отделений школьной медицины при ПМСП;

пересмотр порядка проведения профосмотров и повышение квалификации специалистов.

По цифровизации внедряются IT- решения для автоматизации:

планирование вакцинации и осмотров;

онлайн регистрация обращений детей;

связь с родителями через eGov и СМС на 1414;

интеграция с системами «Күнделік», «Bilim.Class», «Білімал», «EDUS.Mektep».

В рамках межведомственного взаимодействия ведется реализация проектов: