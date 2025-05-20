Сколько казахстанских школьников претендуют на «Алтын белгі»

По его словам, текущий учебный год завершают 3,9 млн обучающихся. Из них обучение в начальных классах — 391 тыс., в основной школе — 364 тыс. детей.

— 217 тысяч детей являются выпускниками школ, претендентов на знак «Алтын белгі», как и в предыдущие годы не более 5%, — отметил министр.

Учебный год планируется завершить проведением единых классных часов «Білімім — Отаныма».

Кроме того, по решению педагогического совета проведение торжественного мероприятия, посвященного выпускникам школ «Мектебім, саған мың алғыс!», запланировано на 23 или 24 мая.

Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 18–20 июня.

Итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с 29 мая по 16 июня.

Ранее сообщалось, что в Астане «Алтын белгі» могут получить 444 выпускника.