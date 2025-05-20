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    12:54, 20 Май 2025 | GMT +5

    Президент присвоил статусы академических двум театрам и филармонии

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент присвоил статусы академических двум театрам и филармонии
    Фото: Акорда

    В преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие.

    Президент выразил признательность деятелям культуры отрасли, которые вносят неоценимый вклад в обогащение духовного мира, сохранение самобытности нашего народа.

    — Культура определяет облик нации. Весь мир знакомится с нашей страной, прежде всего, через наше искусство. Мы — прямые наследники уникальной культуры Великой степи. Непревзойденные произведения, созданные на казахской земле, сыграли важную роль в формировании национальной идентичности. Ныне наша самобытная культура обретает всемирное признание. Наши талантливые музыканты достойно выступают на самых престижных мировых сценических площадках. Казахстанские кинематографисты, участвующие в различных международных фестивалях, получают высокую оценку экспертов. В Астане успешно прошли Всемирные игры кочевников. Город Актау был объявлен культурной столицей тюркского мира. Кроме того, начался перевод нашего духовного наследия в цифровой формат. Недавно на самые популярные международные платформы было загружено полторы тысячи кюев, песен, лучших образцов фольклорного наследия нашего народа. Популяризация национального искусства осуществляется и через креативную индустрию, — сказал Президент.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, государство неизменно уделяет особое внимание развитию сферы искусства, поскольку от уровня развития культуры зависит и состояние духовности в стране.

    — Только в прошлом году построено 45 новых объектов культуры. Эта работа получит свое продолжение. Одним из главных столпов нашей духовной жизни является театр. На заседании Национального курултая в Бурабае поручено сделать упор на развитие театров в регионах. Большинство театров нуждаются в капитальном ремонте, некоторым нужны новые здания. Считаю целесообразным привлечь к данной работе предпринимателей и меценатов. Это распространенная практика во всем мире. Желающих инвестировать в такие проекты немало. Призываю представителей бизнеса принять участие в развитии нашей духовности, — отметил Глава государства.

    Президент обратил внимание на то, что в стране действует большое количество очагов культуры, деятельность которых на протяжении многих лет получает высокие оценки зрительской аудитории.

    — В этой связи считаю необходимым присвоить статус «академический» Казахскому драматическому театру имени Бикен Римовой, Алматинскому государственному театру кукол и Филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева. Уверен, данное решение будет способствовать выводу на новый уровень деятельности творческих коллективов, — сказал Глава государства.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Культура Акорда Президент Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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