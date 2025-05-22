Какие агропроекты запустят в Казахстане

— В этом году на продолжение программы агропромышленного комплекса предусмотрено 200 млрд тенге на 154 проекта, из них по 82 проектам уже готовы проектно-сметная документация и экспертиза. Сейчас реализуются несколько крупных казахстанских проектов, — сообщил Ермек Кенжеханулы на пресс-конференции в СЦК.

Среди проектов, которые будут запущены в этом году:

В Туркестанской области ТОО «Казкрахмал» запускает завод по глубокой переработке кукурузы мощностью 150 000 тонн в год. Общая стоимость проекта — 35 млрд тенге;

В Восточно-Казахстанской области ТОО «ALTAI MAI» запускает маслозавод по производству 169 000 тонн растительного масла в год. Стоимость проекта — 26,4 млрд тенге;

В Жамбылской области АО «Алель Агро» планирует запуск птицефабрики с производственной мощностью 25 000 тонн продукции в год. Стоимость проекта — 13,8 млрд тенге;

В Атырауской области ожидается запуск бройлерной птицефабрики ТОО «ATYRAU CHICKEN» мощностью 5 000 тонн продукции в год. Стоимость проекта — 9,9 млрд тенге;

В Актюбинской области ТОО «KazFeltec» планирует запустить завод по первичной переработке 2 500 тонн сырья в год с выпуском нетканых материалов. Общая стоимость проекта — 5 млрд тенге.

Как ранее сообщалось, за первые четыре месяца этого года в агропромышленный комплекс было привлечено 213 млрд тенге инвестиций.