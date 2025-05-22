213 млрд тенге инвестиций привлекли в агропромышленный комплекс Казахстана

– По итогам первых четырёх месяцев 2025 года объём инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса составил 213 млрд тенге, что на 118% больше, чем за аналогичный период 2024 года (180,6 млрд тенге), – сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы на пресс-конференции в СЦК.

Из них:

• в сельское и рыбное хозяйство направлено 164,2 млрд тенге;

• в производство продуктов питания — 48,7 млрд тенге.

По данным Национального банка, в прошлом году в сельское, лесное и рыбное хозяйство было привлечено 26,1 млн долларов США прямых иностранных инвестиций.

Также на брифинге было озвучено, что на 2025–2027 годы утверждена дорожная карта по реализации инвестиционных проектов в АПК.

– В рамках документа планируется реализация 677 проектов на общую сумму 3,3 трлн тенге. В том числе:

• в 2025 году — 282 проекта на сумму 611,2 млрд тенге;

• в 2026 году — 267 проектов на сумму 1,1 трлн тенге;

• в 2027 году — 128 проектов на сумму 1,5 трлн тенге, – добавил вице-министр.

Наибольший объём инвестиций планируется направить в:

• проекты по переработке — около 1 478 млрд тенге;

• проекты по ирригации — 216 млрд тенге;

• животноводство — более 194,6 млрд тенге.

Ранее мы писали о том, что более 440 млрд тенге предусмотрено на субсидирование АПК в Казахстане.