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    15:36, 22 Май 2025 | GMT +5

    213 млрд тенге инвестиций привлекли в агропромышленный комплекс Казахстана

    В Казахстане разработана дорожная карта реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе на 2025–2027 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сельскохозяйственная ярмарка
    Фото: freepik.com

    – По итогам первых четырёх месяцев 2025 года объём инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса составил 213 млрд тенге, что на 118% больше, чем за аналогичный период 2024 года (180,6 млрд тенге), – сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы на пресс-конференции в СЦК.

    Из них:

    • в сельское и рыбное хозяйство направлено 164,2 млрд тенге;

    • в производство продуктов питания — 48,7 млрд тенге.

    По данным Национального банка, в прошлом году в сельское, лесное и рыбное хозяйство было привлечено 26,1 млн долларов США прямых иностранных инвестиций.

    Также на брифинге было озвучено, что на 2025–2027 годы утверждена дорожная карта по реализации инвестиционных проектов в АПК.

    – В рамках документа планируется реализация 677 проектов на общую сумму 3,3 трлн тенге. В том числе:

    • в 2025 году — 282 проекта на сумму 611,2 млрд тенге;

    • в 2026 году — 267 проектов на сумму 1,1 трлн тенге;

    • в 2027 году — 128 проектов на сумму 1,5 трлн тенге, – добавил вице-министр.

    Наибольший объём инвестиций планируется направить в:

    • проекты по переработке — около 1 478 млрд тенге;

    • проекты по ирригации — 216 млрд тенге;

    • животноводство — более 194,6 млрд тенге.

    Ранее мы писали о том, что более 440 млрд тенге предусмотрено на субсидирование АПК в Казахстане.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минсельхоз Промышленность Экономика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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