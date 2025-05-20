Касым-Жомарт Токаев вручил госнаграды деятелям культуры

Указом Президента Республики Казахстан за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры и заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

С присвоением звания «Қазақстанның Еңбек Ері» и орденом «Отан»

Байбосынов Кайрат Аукенович – профессор РГУ «Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой»;

Фото: Акорда

орденом «Парасат»

Ауэзов Ербулат Кудрянович – научный сотрудник КГКП «Объединение музеев города Алматы»

Джамбулова Салтанат Тезекбаевна – директор ГККП «Литературно-мемориальный музей имени Жамбыла Жабаева» ГУ «Управление культуры, архивов и документации Алматинской области», Жамбылский район Алматинской области;

Фото: Акорда

орденом «Достық» ІІ степени

Дворцевой Сергей Владимирович – режиссер российского и казахстанского кино, город Алматы;

присвоить почетное звание «Қазақстанның халық әртісі»

Беляков Александр Викторович – художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы КГКП «Алматы әуендері»

Каримов Алишер Шукурович – певец, город Алматы

Фото: Акорда

Косанова Айгуль Шодановна – певица, ассоциированный профессор РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы», город Алматы;

присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Абильдин Асет Токенович – артист КГКП «Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова», город Караганда

Ахмуханова Айжан Рахимгалиевна – артистка ГККП «Областная филармония имени Шамши Калдаякова», Туркестанская область

Баймуратова Аккайша – специалист АО «Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова», город Алматы

Гайсагалиев Жаскелен Урынбасарович – солист ГККП «Западно-Казахстанская областная филармония имени Г. Курмангалиева управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области», город Уральск

Фото: Акорда

Джумасеитова Гульнара Тазабековна – профессор РГП «Казахская национальная академия хореографии», город Астана

Жалгасбаев Биржан Нурмаханович – директор КГКП «Государственный казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова», Северо-Казахстанская область

Жұмаділ Сағындық Айтмұхаметұлы – артист ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой», город Талдыкорган

Ильясова Кулжамиля Айыпқызы – актриса КГКП «Государственный театр кукол», город Алматы

Фото: Акорда

Казыбекова Гульжан Кайпбековна – учитель РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Ахмета Жубанова», город Алматы

Курманаев Ермек Маликович – доцент РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы», город Алматы

Малимова Асия Несипбаевна – преподаватель РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусипбека Елебекова», город Алматы

Мулдагалиева Куляш – педагог РГУ «Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой», город Алматы

Фото: Акорда

Мурзабулатов Кайрат Мамытович – артист ГККП «Областной казахский музыкально-драматический театр имени Шахмета Хусаинова» при управлении культуры Акмолинской области, город Кокшетау

Мусаев Рустам Курбанжанович – художник, город Алматы

Фото: Акорда

Питерцев Владимир Вениаминович – композитор, город Алматы

Репин Александр Александрович – актер КГКП «Павлодарский областной драматический театр имени А. Чехова»

Шалхар Жарқынай Абдуқашимқызы – артистка, город Алматы

Фото: Акорда

Тохтибакиев Гайратжан Курванович – артист РГКП «Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова», город Алматы

Чалдибеков Ерболат Заманбекович – солист-артист Государственного национального художественного центра «Халық Қазынасы» РГКП «Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, город Астана

Фото: Акорда

Шаштайұлы Дүйсебай – композитор, город Алматы.

Ранее Президент присвоил статусы академических двум театрам и филармонии.

Касым-Жомарт Токаев заявил о создании единой цифровой платформы историко-культурного наследия стран ЦА.