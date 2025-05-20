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    13:08, 20 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев вручил госнаграды деятелям культуры

    Глава государства принял участие в церемонии награждения работников культуры и искусства Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

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    Фото: Акорда

    Указом Президента Республики Казахстан за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры и заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

    С присвоением звания «Қазақстанның Еңбек Ері» и орденом «Отан»

    Байбосынов Кайрат Аукенович – профессор РГУ «Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой»;

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    Фото: Акорда

    орденом «Парасат»

    Ауэзов Ербулат Кудрянович – научный сотрудник КГКП «Объединение музеев города Алматы»

    Джамбулова Салтанат Тезекбаевна – директор ГККП «Литературно-мемориальный музей имени Жамбыла Жабаева» ГУ «Управление культуры, архивов и документации Алматинской области», Жамбылский район Алматинской области;

    марапат
    Фото: Акорда

    орденом «Достық» ІІ степени

    Дворцевой Сергей Владимирович – режиссер российского и казахстанского кино, город Алматы;

    присвоить почетное звание «Қазақстанның халық әртісі»

    Беляков Александр Викторович – художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы КГКП «Алматы әуендері»

    Каримов Алишер Шукурович – певец, город Алматы

    Айгүл Қосанова
    Фото: Акорда

    Косанова Айгуль Шодановна – певица, ассоциированный профессор РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы», город Алматы;

    присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

    Абильдин Асет Токенович – артист КГКП «Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова», город Караганда

    Ахмуханова Айжан Рахимгалиевна – артистка ГККП «Областная филармония имени Шамши Калдаякова», Туркестанская область

    Баймуратова Аккайша – специалист АО «Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова», город Алматы

    Гайсагалиев Жаскелен Урынбасарович – солист ГККП «Западно-Казахстанская областная филармония имени Г. Курмангалиева управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области», город Уральск

    марапат
    Фото: Акорда

    Джумасеитова Гульнара Тазабековна – профессор РГП «Казахская национальная академия хореографии», город Астана

    Жалгасбаев Биржан Нурмаханович – директор КГКП «Государственный казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова», Северо-Казахстанская область

    Жұмаділ Сағындық Айтмұхаметұлы – артист ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой», город Талдыкорган

    Ильясова Кулжамиля Айыпқызы – актриса КГКП «Государственный театр кукол», город Алматы

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    Фото: Акорда

    Казыбекова Гульжан Кайпбековна – учитель РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Ахмета Жубанова», город Алматы

    Курманаев Ермек Маликович – доцент РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы», город Алматы

    Малимова Асия Несипбаевна – преподаватель РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусипбека Елебекова», город Алматы

    Мулдагалиева Куляш – педагог РГУ «Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой», город Алматы

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    Фото: Акорда

    Мурзабулатов Кайрат Мамытович – артист ГККП «Областной казахский музыкально-драматический театр имени Шахмета Хусаинова» при управлении культуры Акмолинской области, город Кокшетау

    Мусаев Рустам Курбанжанович – художник, город Алматы

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    Фото: Акорда

    Питерцев Владимир Вениаминович – композитор, город Алматы

    Репин Александр Александрович – актер КГКП «Павлодарский областной драматический театр имени А. Чехова»

    Шалхар Жарқынай Абдуқашимқызы – артистка, город Алматы

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    Фото: Акорда

    Тохтибакиев Гайратжан Курванович – артист РГКП «Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова», город Алматы

    Чалдибеков Ерболат Заманбекович – солист-артист Государственного национального художественного центра «Халық Қазынасы» РГКП «Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, город Астана

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    Фото: Акорда

    Шаштайұлы Дүйсебай – композитор, город Алматы.

    Ранее Президент присвоил статусы академических двум театрам и филармонии.

    Касым-Жомарт Токаев заявил о создании единой цифровой платформы историко-культурного наследия стран ЦА.

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Культура Акорда День культуры
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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