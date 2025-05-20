Касым-Жомарт Токаев заявил о создании единой цифровой платформы историко-культурного наследия стран ЦА

– Ранее трем ведущим музеям страны был присвоен национальный статус, что придало сильный импульс их дальнейшей деятельности. Важно в полной мере использовать потенциал музеев в научно-исследовательской сфере, изучении наших памятников истории и культуры. Особый интерес для исследователей представляет городище «Сарайшық», которое нуждается в реконструкции. Перспективной является инициатива о создании единой цифровой платформы историко-культурного наследия стран Центральной Азии, – отметил Президент.

По словам Главы государства, большую роль в популяризации нашего историко-культурного наследия играет взаимодействие с ЮНЕСКО. Президент отметил, что предпринимаются усилия по включению памятников нашей истории и культуры в список Всемирного наследия. Кроме того, начата работа по внесению документального наследия в реестр «Память мира».

– В этом году 100-летие известного композитора Нургисы Тлендиева будет отмечено на уровне ЮНЕСКО. Мероприятия, посвященные юбилейным датам, должны отличаться глубоким содержанием. Еще один важный аспект духовного бытия нашего народа – архитектура. Внешний облик городов и сел – отражение нашей культуры. Национальная архитектура, в конечном счете, влияет на формирование национального сознания. В стране подрастает целое поколение талантливых архитекторов, способных воплощать в своих проектах самобытность и дух национальной культуры. Необходимо всесторонне поддерживать такие таланты. В этой связи предлагаю организовать среди молодых архитекторов специальный конкурс, победители которого будут удостоены Национальной премии, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент присвоил статусы академических двум театрам и филармонии.