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    11:44, 21 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане вводится единый пакет медицинской помощи

    Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект по вопросам обязательного социального медицинского страхования и направили его в Сенат, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: Kazinform

    Как сообщила депутат Гульдара Нурумова, законопроект направлен на совершенствование правовых и организационных основ деятельности государства в сфере ОСМС.

    Проект Закона предусматривает правовые нормы, направленные на формирование единого пакета базовой государственной медицинской помощи, обеспечение статуса застрахованных и доступа к медпомощи официально зарегистрированных безработных лиц и лиц кризисного, экстренного уровней социального благополучия за счет средств местных бюджетов, а также поэтапное изменение ставок взносов государства в систему ОСМС.

    В ходе работы над законопроектом депутатами были внесены существенные поправки. В целях защиты интересов населения предлагается:

    - сохранение в пакете ГОБМП базового пакета первичной медико-санитарной помощи при первичном обращении и при оказании услуг по профилактике, диагностике и лечению социально-значимых заболеваний, а также отдельных скринингов независимо от статуса застрахованности;

    - снижение порога для расчета отчислений в систему ОСМС от суммы ежемесячного дохода работника с 50-ти кратного МЗП до 20-кратного и размера отчислений работодателей - до 40-кратного МЗП.

    - в целях обеспечения привлекательности системы ОСМС законопроектом предлагается сохранение статуса застрахованности до 6 месяцев с момента прекращения уплаты взносов для лиц, непрерывно их оплачивавших в течение 60 месяцев.

    - закрепление перечня социально-значимых заболеваний.

    Кроме того, в целях усиления прозрачности финансовой деятельности Фонда социального медицинского страхования и субъектов здравоохранения депутатами приняты нормы по:

    - обязательному опубликованию на официальных интернет-ресурсах сведений о движении финансовых средств в системе ОСМС;

    - возврату средств от субъектов здравоохранения при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг.

    - осуществления внеплановых проверок по поручению первого руководителя уполномоченного органа, а также по публикациям в масс-медиа конкретных фактов.

    Теги:
    Мажилис Минздрав РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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