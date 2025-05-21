В Казахстане вводится единый пакет медицинской помощи

Как сообщила депутат Гульдара Нурумова, законопроект направлен на совершенствование правовых и организационных основ деятельности государства в сфере ОСМС.

Проект Закона предусматривает правовые нормы, направленные на формирование единого пакета базовой государственной медицинской помощи, обеспечение статуса застрахованных и доступа к медпомощи официально зарегистрированных безработных лиц и лиц кризисного, экстренного уровней социального благополучия за счет средств местных бюджетов, а также поэтапное изменение ставок взносов государства в систему ОСМС.

В ходе работы над законопроектом депутатами были внесены существенные поправки. В целях защиты интересов населения предлагается:

- сохранение в пакете ГОБМП базового пакета первичной медико-санитарной помощи при первичном обращении и при оказании услуг по профилактике, диагностике и лечению социально-значимых заболеваний, а также отдельных скринингов независимо от статуса застрахованности;

- снижение порога для расчета отчислений в систему ОСМС от суммы ежемесячного дохода работника с 50-ти кратного МЗП до 20-кратного и размера отчислений работодателей - до 40-кратного МЗП.

- в целях обеспечения привлекательности системы ОСМС законопроектом предлагается сохранение статуса застрахованности до 6 месяцев с момента прекращения уплаты взносов для лиц, непрерывно их оплачивавших в течение 60 месяцев.

- закрепление перечня социально-значимых заболеваний.



Кроме того, в целях усиления прозрачности финансовой деятельности Фонда социального медицинского страхования и субъектов здравоохранения депутатами приняты нормы по:

- обязательному опубликованию на официальных интернет-ресурсах сведений о движении финансовых средств в системе ОСМС;

- возврату средств от субъектов здравоохранения при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг.

- осуществления внеплановых проверок по поручению первого руководителя уполномоченного органа, а также по публикациям в масс-медиа конкретных фактов.



