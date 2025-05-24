В каких видах спорта у Казахстана больше всего медалей

Спортивная гимнастика

Согласно данным, предоставленным РГКП «Дирекция развития спорта», сборная команда Казахстана по спортивной гимнастике на сегодняшний день выступала на 6 проводимых этапах Кубка мира. Всего 5 спортсменов сборной команды завоевали 7 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых медалей.

— Результаты на этапах Кубка мира сезона 2025 года в сравнении с предыдущими годами значительно выше. Так, к примеру, в 2024 году было завоевано всего 2 золотые и 2 бронзовые медали, а в 2023 году — 3 золотые и 1 бронзовая медаль. При этом число казахстанских медалистов тоже выросло в 2025 году до 5 спортсменов, тогда как в 2024 году медали завоевывали 4 спортсмена, а в 2023 году — только 2, — рассказали в Комитете.

Вольная борьба

По вольной борьбе историческая золотая медаль на Чемпионате мира была завоевана в 2023 году Ризабеком Айтмуханом, который в 2024 году также выиграл два Чемпионата мира по возрастам (молодежь, юниоры). На взрослом Чемпионате мира в 2024 году вторую золотую медаль выиграл Нуркожа Кайпанов. Хороший показатель роста и стабильности в этом виде спорта.

Фото: Olympic.kz.

Фристайл-акробатика

— В 2025 году Динмухаммед Райымкулов завоевал историческую золотую медаль на молодежном Чемпионате мира. Также мыотличились результатами на Зимних Азиатских играх в Харбине, добавив в копилку одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали, — добавили в ДРС.

Фото: НОК РК

Фигурное катание

В этом виде спорта среди мужчин долгое время не было наград на соревнованиях высокого уровня: последнюю значимую медаль в Казахстан привез Денис Тен с Чемпионата мира 2015 года, где он стал бронзовым призером. И только на ЧМ в этом году Михаил Шайдоров завоевал серебряную медаль.

Фото: ҰОК

Пара спорт

— Ербол Хамитов в марте прошел финал Кубка мира по пара биатлону IBU. Казахстанский пара спортсмен продемонстрировал выдающееся мастерство и добился исторического успеха — он стал первым представителем Казахстана, завоевавшим Хрустальный глобус Кубка мира в классе «мужчины сидя», что стало значимым достижением для отечественного пара спорта. По итогам сезона 2024-2025 сборная Казахстана заняла четвертое место в Кубке наций, что стало важным шагом вперед для национальной команды, — рассказали в ДРС.

Кроме того, в текущем сезоне казахстанский пара биатлонист одержал несколько ключевых побед, набрав в общей сложности 1005 очков, и завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по биатлону. Призером прошедших соревнований стал и другой представитель казахстанской сборной по пара биатлону — Александр Герлиц, завоевавший серебряную медаль в своей категории.

Фото: instagram/khamitovyg

Какие виды спорта нужно «подтянуть»

Между тем есть и дисциплины, которые, признались в министерстве, относительно результатов прошлых лет в последнее время «проседают». Так, идет спад в легкой атлетике:

— После золотой медали на ЧМ 2022 года на летних Азиатских играх в 2023 году Казахстан не смог завоевать золотые и серебряные медали, в нашей копилке оказались лишь 4 бронзовые, а на чемпионатах мира в 2023 году мы и вовсе остались без медалей. На Олимпийские игры в Париже было завоевано 8 лицензий — это самый низкий показатель за всю историю участия на играх за годы независимости, — отметили в ДРС.

В последние годы слабые результаты показывают и лыжные гонки. К примеру, на Азиатских играх 2025 года завоевали только 2 серебра и 2 бронзы, а в предыдущих играх было завоевано одно золото, 4 серебра и 2 бронзы.

Статистика по медальному зачету и наградам

Фото: МТС РК

Фото: МТС РК

Как расставляют приоритеты

— Раньше фактически все 180 видов спорта в Казахстане считались приоритетными, так как каждый регион на основе ранжирования указывал дисциплины, которыми массово занимаются жители. Поэтому где-то один и тот же вид спорта был приоритетным, а где-то — нет. Делились они только на три категории в зависимости от массовости, — объяснили в МТС РК.

Однако в апреле текущего года Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации».

Документ предусматривает введение новой системы отбора спортивных дисциплин в стране. Согласно законопроекту, приоритетные виды спорта будут отбираться не по мировым рейтингам, а на основе результатов выступлений национальных сборных команд на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Пара Азиатских играх.

— Учитывая краткие сроки до вступления Закона в силу, Министерство проводит ряд мероприятий по принятию подзаконных нормативных правовых актов. Обновляются 63 нормативных правовых акта, впервые в рамках внесенных изменений будут приняты новые. В их числе определение видов спорта высших достижений, республиканского и регионального перечней приоритетных видов спорта, порядок их финансирования за счет бюджетных средств, — сообщили в Минспорта.

Фото: кадр из видео

Эти изменения направлены на уточнение приоритетов в подготовке спортивных сборных Казахстана и создание системы, основанной на результатах на международной арене. Таким образом, будет реализована конкретная и ориентированная на результат политика, которая позволитповыситьконкурентоспособность казахстанских спортсменов на международных соревнованиях.

— Согласно новой системе, в список видов спорта высших достижений будут включены только национальные виды спорта и те, что входят в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Пара Азиатских игр. В свою очередь, виды спорта, показавшие медальные результаты, будут отнесены к приоритетным и финансироваться в первую очередь на республиканском и местном уровнях. Дисциплины, в этот список не вошедшие, будут так же культивироваться в РК, но участие в зарубежных соревнованиях по ним уже будет финансироваться за счет самих федераций, а не госбюджета, — подчеркнули в МТС РК.

В министерстве уверены, что эти меры позволят эффективно управлять спортивной отраслью и рационально использовать ограниченные ресурсы.

Спортивный потенциал казахстанских атлетов

— Отечественные спортсмены более сильны в индивидуальных видах спорта, чем в командных. Например, бокс, спортивная гимнастика, спортивное скалолазание, фехтование, дзюдо, каратэ-до, велоспорт, плавание, виды борьбы, шорт-трек, — поделились наблюдением в ДРС.

Подтверждением тому служит тот факт, что на Олимпийских играх 2024 года в Париже Казахстан не представил ни одной командной сборной. В частности, не смогли завоевать олимпийские лицензии сборные по футболу, гандболу, волейболу, пляжному волейболу, баскетболу, регби, хоккею на траве и водному поло. В Минспорта признали, что это результат неудачных выступлений на квалификационных турнирах и изменений в олимпийской программе.

Фото: Kazinform

Поделились в министерстве и именами молодых спортсменов 19-24 лет, на которых страна возлагает большие надежды. Среди них:

— Девятикратный и семикратный чемпионы Азии по гребле на байдарках 19-летние Игорь Краснонос и Дмитрий Холмогоров;

— Трехкратный чемпион мира среди молодежи и юношей по тяжелой атлетике 19-летний Едиге Емберди;

— Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе 20-летний Ризабек Айтмухан;

— Двухкратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовая призерка ЧМ 2024 среди взрослых по гребле на каноэ Мария Бровкова (19 лет);

— Чемпионы мира среди молодежи — 19-летние боксеры Торехан Сабырхан, Онер Сейлхан, Елянур Турганова и 21-летний Санжар Ташкенбай;

— Чемпионы мира по артистическому плаванию Эдуард Ким (19 лет) и Наргиза Болатова (21 год);

— Чемпион мира по греко-римской борьбе Исхар Курбаев (21 год);

— Чемпион мира по дзюдо среди военнослужащих 22-летний Нурканат Серикбаев.

Роль тренеров-консультантов

В таких видах спорта как спортивная гимнастика, фигурное катание, в шорт-трек, где последние три года работают тренеры-консультанты (Владимир Ваткин, Алексей Урманов, Вильма Бумстра), наблюдается рост спортивных результатов.

Фото: НОК РК

К примеру, Милад Карими (спортивная гимнастика) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2023 года, стал чемпионом Азии 2024 года; Михаил Шайдоров (фигурное катание) — серебряный призер Чемпионата мира 2025 года; Денис Никиша (шорт-трек) стал серебряным призером Чемпионата мира в 2024 году и смог повторить свой результат в 2025 году. Также в этом году завоевана золотая медаль в команде на Азиатских играх.

— Это говорит о профессиональном подходе к основным стартам года. Не всегда получается реализовать все планы при подготовке с тренером-консультантом, но это и есть спорт. Нужно стремиться к победе и накапливать опыт при обучении приглашенных специалистов, — подчеркнули в Комитете.

Ранее мы писали о том, как казахстанская спортсменка выиграла турнир по настольному теннису в Болгарии.