11:31, 20 Май 2025 | GMT +5
На 12 млн тенге оштрафовали школы в Казахстане за системные нарушения
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала о результатах проверок за соблюдением в школах требований санитарных правил и гигиенических нормативов, передает корреспондент агентства Kazinform.
В 2025 году проведена всего 191 проверка школ, в том числе 54 пищеблоков. Однако количество проверок снижено в 23 раза в соответствии с действующим законодательством.
Министр сообщила, что выявлены системные нарушения:
- аварийные здания;
- отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений;
- перегруженность школ;
- плохие санитарно-технические условия.
В результате:
- выдано 150 предписаний;
- наложены штрафы на сумму свыше 12 млн тенге (12 779 000 тг);
- отстранено от работы 31 человек;
- 6 дел передано в суд.
В этой связи, глава Минздрава потребовала от акимов регионов обеспечить устранение нарушений к новому учебному году.