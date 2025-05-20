На 12 млн тенге оштрафовали школы в Казахстане за системные нарушения

В 2025 году проведена всего 191 проверка школ, в том числе 54 пищеблоков. Однако количество проверок снижено в 23 раза в соответствии с действующим законодательством.

Министр сообщила, что выявлены системные нарушения:

аварийные здания;

отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений;

перегруженность школ;

плохие санитарно-технические условия.

В результате:

выдано 150 предписаний;

наложены штрафы на сумму свыше 12 млн тенге (12 779 000 тг);

отстранено от работы 31 человек;

6 дел передано в суд.

В этой связи, глава Минздрава потребовала от акимов регионов обеспечить устранение нарушений к новому учебному году.