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    11:31, 20 Май 2025 | GMT +5

    На 12 млн тенге оштрафовали школы в Казахстане за системные нарушения

    Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала о результатах проверок за соблюдением в школах требований санитарных правил и гигиенических нормативов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    шакола
    Фото: акимат Астаны

    В 2025 году проведена всего 191 проверка школ, в том числе 54 пищеблоков. Однако количество проверок снижено в 23 раза в соответствии с действующим законодательством.

    Министр сообщила, что выявлены системные нарушения:

    • аварийные здания;
    • отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений;
    • перегруженность школ;
    • плохие санитарно-технические условия.

    В результате:

    • выдано 150 предписаний; 
    • наложены штрафы на сумму свыше 12 млн тенге (12 779 000 тг);
    • отстранено от работы 31 человек;
    • 6 дел передано в суд.

    В этой связи, глава Минздрава потребовала от акимов регионов обеспечить устранение нарушений к новому учебному году. 

    Теги:
    Здравоохранение Акмарал Альназарова Образование Санэпидконтроль Минздрав РК школа
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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