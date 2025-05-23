Школьников Казахстана поздравили с окончанием учебного года

Сегодня одновременно во всех школах страны прошел Единый классный час «Білімім – Отаныма». В рамках классного часа глава Минпросвещения поздравил 3,9 млн школьников с успешным завершением 2024-2025 учебного года.

- Благодаря инициативам Главы государства за год в стране открыто рекордные 257 новых школ. Наши школьники завоевали 362 медали на крупнейших международных олимпиадах, из них 41 – золото. Впервые в истории Национальная сборная Казахстана добилась блестящего результата на 47-м чемпионате WorldSkills во Франции, завоевав 7 медальонов отличия. Все эти победы – результат системной работы над повышением конкурентоспособности казахстанских школьников на мировой арене, — подчеркнул министр.

Гани Бейсембаев отметил, что в этом учебном году впервые в истории сразу два педагога – Гульжанар Нурпеисова и Эльмара Траисова – удостоились звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

Напомним, Минпросвещения РК призывает отказаться от пышных выпускных и сбора средств.