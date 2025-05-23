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    08:31, 23 Май 2025 | GMT +5

    Школьников Казахстана поздравили с окончанием учебного года

    Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев поздравил школьников страны с завершением 2024-2025 учебного года, передает агентство Kazinform.

    Комфортная школа в Аркалыке
    Фото: управление образования Костанайской области

    Сегодня одновременно во всех школах страны прошел Единый классный час «Білімім – Отаныма». В рамках классного часа глава Минпросвещения поздравил 3,9 млн школьников с успешным завершением 2024-2025 учебного года.

    - Благодаря инициативам Главы государства за год в стране открыто рекордные 257 новых школ. Наши школьники завоевали 362 медали на крупнейших международных олимпиадах, из них 41 – золото. Впервые в истории Национальная сборная Казахстана добилась блестящего результата на 47-м чемпионате WorldSkills во Франции, завоевав 7 медальонов отличия. Все эти победы – результат системной работы над повышением конкурентоспособности казахстанских школьников на мировой арене, — подчеркнул министр.

    Гани Бейсембаев отметил, что в этом учебном году впервые в истории сразу два педагога – Гульжанар Нурпеисова и Эльмара Траисова – удостоились звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

    Напомним, Минпросвещения РК призывает отказаться от пышных выпускных и сбора средств.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Гани Бейсембаев Выпускники школа
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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