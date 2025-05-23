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    18:39, 22 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан финишировал на ЧА по боксу с 22 золотыми медалями

    Соревнования среди молодежи на чемпионате Азии завершились триумфом казахстанских боксёров, которые в общем медальном зачете завоевали 22 золотых медали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    бокс
    Фото: Дирекция развития спорта РК

    Как сообщили в Дирекции развития спорта РК, в финале выступили 11 казахстанских боксёров, из них 10 завоевали золотые медали. В весе до 86 кг Нурсултан Кыстаубай стал бронзовым призёром.

    Общий медальный зачёт по количеству золотых медалей:

    Казахстан — 22 «золота»

    Таджикистан — 2 «золота»

    Кыргызстан — 1 «золото»

    бокс
    Фото: Дирекция развития спорта РК

    Призёры чемпионата Азии среди молодежи:

    1-е место: Нурхан Кумарбеков (48 кг)

    1-е место: Досымжан Танатар (51 кг)

    1-е место: Алдияр Бахадур (54 кг)

    1-е место: Ныгман Ныгмет (57 кг)

    1-е место: Адилет Тортубек (60 кг)

    1-е место: Мухит Нуркабылулы (63,5 кг)

    1-е место: Султан Турдалы (67 кг)

    1-е место: Игорь Соловьёв (80 кг)

    1-е место: Расул Асанханов (92 кг)

    1-е место: Бексултан Кайратулы (+92 кг)

    2-е место: Жасулан Бердалы (75 кг)

    3-е место: Нурсултан Кыстаубай (86 кг)

    бокс
    Фото: Дирекция развития спорта РК

    Победители и призёры турнира получили денежные премии от Международной ассоциации бокса: за 1-е место — 1000 долларов, за 2-е — 500 долларов, за 3-е — 250 долларов.

    Сегодня казахстанские девушки также одержали победу во всех 12 весовых категориях.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии Бокс
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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