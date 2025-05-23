Казахстан финишировал на ЧА по боксу с 22 золотыми медалями

Как сообщили в Дирекции развития спорта РК, в финале выступили 11 казахстанских боксёров, из них 10 завоевали золотые медали. В весе до 86 кг Нурсултан Кыстаубай стал бронзовым призёром.

Общий медальный зачёт по количеству золотых медалей:

Казахстан — 22 «золота»

Таджикистан — 2 «золота»

Кыргызстан — 1 «золото»

Фото: Дирекция развития спорта РК

Призёры чемпионата Азии среди молодежи:

1-е место: Нурхан Кумарбеков (48 кг)

1-е место: Досымжан Танатар (51 кг)

1-е место: Алдияр Бахадур (54 кг)

1-е место: Ныгман Ныгмет (57 кг)

1-е место: Адилет Тортубек (60 кг)

1-е место: Мухит Нуркабылулы (63,5 кг)

1-е место: Султан Турдалы (67 кг)

1-е место: Игорь Соловьёв (80 кг)

1-е место: Расул Асанханов (92 кг)

1-е место: Бексултан Кайратулы (+92 кг)

2-е место: Жасулан Бердалы (75 кг)

3-е место: Нурсултан Кыстаубай (86 кг)

Фото: Дирекция развития спорта РК

Победители и призёры турнира получили денежные премии от Международной ассоциации бокса: за 1-е место — 1000 долларов, за 2-е — 500 долларов, за 3-е — 250 долларов.

Сегодня казахстанские девушки также одержали победу во всех 12 весовых категориях.