Запуск суперкомпьютера, рекорды Comic Con и дело Перизат Кайрат — обзор недели в Казахстане

Вода — стратегический приоритет

Неделя прошла под знаком стратегического осмысления водной повестки. На фоне глобального дефицита воды Казахстан, который к 2040 году может достичь 40% превышения спроса над предложением, страна активизирует усилия в управлении водными ресурсами. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил водную безопасность как приоритет госполитики. Вектор направлен на цифровизацию, международное сотрудничество и модернизацию инфраструктуры.

— Необходимо развивать водную дипломатию и выстраивать системный подход к подготовке кадров. В приоритете — эффективное управление трансграничными ресурсами совместно с соседними государствами, — отметил Глава государства.

До 2030 года в Казахстане планируют построить 42 новых и реконструировать 37 водохранилищ. В этом году в Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях внедряются автоматизированные оросительные системы, что позволит сократить потери воды на 20–30%. Более 420 тысяч гектаров орошаемых земель перейдут на цифровой контроль.

С 1 сентября зарплата сотрудников водного хозяйства вырастет, сезонные работники РГП «Казводхоз» станут постоянными. Продолжается сотрудничество с Китаем. Казахстанские специалисты проходят обучение за счет принимающей стороны.

В системе водного хозяйства сегодня работают около 30 тысяч человек. В ближайшие годы отрасли потребуется не менее 1700 новых специалистов.

По случаю профессионального праздника Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил работников отрасли, вручил госнаграды, подчеркнув стратегическую роль кадров в обеспечении водной безопасности страны.

Проблемы Алаколя

Лето вновь обнажило хронические проблемы в сфере туризма. Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в популярных туристических зонах, в том числе на побережье озера Алаколь — одного из главных курортов страны.

Глава государства отметил низкий уровень готовности инфраструктуры, слабый сервис и недостаточные меры безопасности. Правительству поручено в кратчайшие сроки устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Фото: акимат области Жетысу

После критики Президента Премьер-министр Олжас Бектенов направил на Алаколь вице-премьера Ермека Кошербаева и министра туризма Ербола Мырзабосынова.

Озеро Алаколь, расположенное на границе областей Абай и Жетысу, ежегодно принимает миллионы отдыхающих. С ростом популярности растет и нагрузка на изношенную инфраструктуру. Жалобы туристов касаются низкого уровня сервиса, переполненных пляжей, высоких цен (до 150 тыс. тенге за сутки) и бытовых неудобств.

Для решения части проблем проложены 56 км ЛЭП и введена в эксплуатацию новая подстанция «Акши». Очистные сооружения подключаются к электроснабжению — сточные воды будут проходить биоочистку и использоваться для технического полива. Общественный порядок усилят полицейскими, на трассах и побережье задействованы дроны.

Проблемы Алаколя — часть общей картины. В летние месяцы казахстанцы массово посещают Балхаш, Капчагай, Алматинский горный кластер, Сайрам-Угамский парк и Каспийское побережье.

Иностранные туристы чаще выбирают Алматы, Астану, Мангистаускую и Акмолинскую области. По деловому туризму в лидерах — Атырауская область. Вопросы инфраструктуры, ценообразования и санитарной готовности остаются острыми.

Экономика и денежно-кредитная политика

На этой неделе в Нацбанке Казахстана приняли решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5%.

Глава регулятора Тимур Сулейменов подчеркнул, что несмотря на внешние экономические вызовы, инфляционный таргет останется неизменным.

Кроме того, глава Нацбанка прокомментировал курс Правительства по тарифной реформе.

Параллельно был опубликован объем внешнего долга страны, который составил 170,5 млрд долларов США. Большая часть задолженности приходится на корпоративный сектор, включая транснациональные компании, работающие в стране.

В Казахстане могут пересмотреть условия ипотечного кредитования. В числе обсуждаемых мер — ограничение максимальной ставки до 20%, пересмотр нормативов, увеличение первоначального взноса и ужесточение оценки платежеспособности.

Крупнейший IT-проект в истории

Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200 в новом дата-центре Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Мощность суперкомпьютера впечатляет. Чтобы выполнить объем вычислений, которые он совершает за одну секунду, 8 миллиардов человек понадобилось бы более четырех дней непрерывных вычислений.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Вместе с запуском ведется подготовка отечественных специалистов. В будущем управление суперкомпьютером полностью перейдет в руки казахстанских специалистов

Суперкомпьютеры предназначены для решения самых ресурсоемких задач — от прогноза погоды до исследований в области искусственного интеллекта и медицины. По числу самых мощных вычислительных систем лидируют США и Китай. На третьем месте — Германия. Япония занимает четвертую позицию, Южная Корея — седьмую. Также в списке присутствуют Норвегия, Россия и Индия. По распределению по континентам лидирует Северная Америка, за ней — Европа и Азия.

В Национальном суперкомпьютерном центре представили казахстанские проекты в сфере искусственного интеллекта. Среди них — цифровой двойник SmartCity Astana с системой из 100 тысяч камер и аналитикой в реальном времени, казахоязычная языковая модель AlemLLM, образовательная платформа AI Kitap и цифровая система по жилищным вопросам Baspana Hub. Кроме того, презентовали голосового AI-терапевта, ИИ-протоколиста для госорганов, систему раннего обнаружения лесных пожаров и модуль для диагностики онкозаболеваний.

Цифровизация аграрного сектора

Цифровая трансформация активно проникает в агросектор Казахстана. В сельском хозяйстве внедряются дроны для наблюдения за посевами, GPS-навигация, автоматизированное орошение, электронные карты и платформы управления животноводством. Появились фермы, использующие искусственный интеллект, а в некоторых регионах проходят испытания беспилотной техники.

До конца года в Минсельхозе планируют запустить для всех казахстанцев мобильное приложение Tort Tulik. Цифровая платформа позволит покупать мясо напрямую у фермеров — без посредников, с прозрачной цепочкой поставок и контролем качества.

Тем временем в Казахстане продолжает расти стоимость говядины. В среднем она достигает 2960 тенге за килограмм. Основной причиной называют многозвенную цепочку перепродаж.

В то же время вопрос формирования цены на мясо сайгака находится в стадии проработки и будет зависеть от ценовой политики, логистики и формата реализации продукции.

К слову, в Министерстве сельского хозяйства предлагают ужесточить ответственность, вплоть до уголовной, за продажу продукции животного происхождения без необходимых ветеринарных документов.

Фото: Kazinform

Что касается цен на картофель, в министерстве уверяют, что поводов для беспокойства нет, посевные площади увеличены на 20 тысяч гектаров. При этом торговым точкам, завышающим цены выше установленного предела, грозят штрафы.

В то же время поступают обращения от Союза птицеводов о случаях незаконного ввоза импортных яиц. В ряде регионов выявлены продажи продукции без маркировки или с признаками контрабанды.

Контроль на границе стран ЕАЭС осложняет ветеринарный контроль импорта. Для решения проблемы предлагается разместить пункты контроля на пропускных территориях и интегрировать их с системами таможни, комитета госдоходов и пограничной службы.

В Минсельхозе анализируют последствия введения США экспортной пошлины в 25% на казахстанскую растениеводческую продукцию. По словам министра Айдарбека Сапарова, ожидаемое влияние пошлины будет минимальным благодаря разработке мер поддержки по экспорту крахмала и клейковины.

Несмотря на эти вызовы, сохраняется тенденция замедления роста цен на социально значимые продукты. На прошедшей неделе впервые в этом году зафиксирован нулевой рост цен.

Правосудие и ЧС

В Алматы вынесен приговор директору хостела и представителю подрядной организации по делу о крупном пожаре в ноябре 2023 года, в результате которого погибло 13 человек. Суд признал обоих виновными. Директор хостела получил пять лет лишения свободы за нарушение требований пожарной безопасности, а представитель подрядной организации — четыре года за выполнение работ, не соответствующих стандартам безопасности при монтаже противопожарной системы.

В столице начался судебный процесс над Перизат Кайрат, обвиняемой в присвоении более 3 миллиардов тенге, собранных у граждан и организаций под видом благотворительной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликтов на Ближнем Востоке.

По версии следствия, деньги тратились на личные нужды, однако сама подсудимая категорически отрицает вину. Суд будет открытым, но с ограничениями. Гласность будет приостановлена во время допросов и обсуждения материалов, содержащих конфиденциальные данные и банковскую тайну.

Едва жители Жамбылской области оправились от мартовского землетрясения силой 5 баллов, когда 8 июля регион вновь сотрясли подземные толчки магнитудой до 6. Эпицентр находился в 334 км к юго-западу от Алматы. Толчки ощущались в нескольких населенных пунктах.

Службы экстренной помощи уже объединили под управлением координационного центра, включающего станции скорой помощи в областных центрах. Ранее они работали разрозненно.

Историческая эпопея в новом формате

Исторический фильм казахстанского режиссера Ардака Амиркулова «Гибель Отрара», снятый в 1991 году на киностудии «Казахфильм», прошел цифровую реставрацию в формате 4K. Реставрацией занимался фонд легендарного режиссера Мартина Скорсезе, специализирующийся на сохранении классики мирового кинематографа.

Обновленную версию покажут в Англии и в нью-йоркском «Линкольн-центре». В Казахстане фильм планируют выпустить в прокат осенью.

Фестиваль гик-культуры

На пять дней столица Казахстана стала площадкой для крупнейшего фестиваля Comic Con Astana–2025. Более 150 казахстанских авторов комиксов, художников и дизайнеров видеоигр представили свои работы. Гостями события стали три голливудские звезды — Энди Серкис, Эсай Моралес и Скотт Эдкинс. В центре событий оказалась «Аллея авторов», где лучшие представители казахстанской креативной индустрии представили свои оригинальные работы.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фестиваль, по предварительным данным, посетили свыше 75 000 человек, в том числе около 10 000 иностранных туристов и принесет экономике столицы и страны более 3,5 млрд тенге.

Backstreet Boys едет в Казахстан

Новость о приезде культовой поп-группы начала 2000-х Backstreet Boys в Казахстан вызвала ажиотаж в соцсетях. Бойз-бэнд сначла выступит в Алматы, а затем соберет своих фанатов в столице. На сцену выйдут все пять участников оригинального состава.

Стоимость билетов варьируется от 40 до 160 тысяч тенге, с отдельным сектором по 200 тысяч. Чтобы избежать спекуляций и перекупок, введено ограничение — не более четырех билетов в одни руки.

Группа компаний, отвечающая за организацию концертов мировых звезд в Казахстане, по итогам года внесет в бюджет страны более одного миллиарда тенге налогов.

Спорт

В Казахстане утверждена новая редакция Спортивной этики. Спортсменам запрещено публично демонстрировать религиозные убеждения, использовать нецензурную лексику и провоцировать конфликты на и вне соревнований — в любой форме. Запрещено разглашать данные учебно-тренировочного процесса.

Параллельно разрабатываются меры поддержки ветеранов спорта — помощь с трудоустройством, лечением и вовлечением в массовый спорт.

Стартовал национальный проект «Әуесқой лига» — новая лига для любителей футбола. В ней примут участие более 260 команд страны и свыше 5 тысяч игроков. Лучшие команды смогут подняться до профессионального уровня и представлять Казахстан в Кубке регионов УЕФА. Финал сезона пройдет с 1 по 10 октября.

Из спортивных побед этой недели — велогонщик «Астаны» Хенок Мулюбырхан возглавил общий зачет китайской многодневки и стал новым лидером генеральной классификации.

Боксерша Наталья Богданова уверенно победила соперницу из Австралии на Кубке мира.

Санжар Ташкенбай завоевал «золото» Кубка мира по боксу в Астане.

Сабыржан Аккалыков выиграл в весовой категории до 75 кг, одолев в финале болгарского боксера.